101. Dywizja Powietrznodesantowa armii amerykańskiej została rozmieszczona w Europie po raz pierwszy od prawie 80 lat w związku z gwałtownym wzrostem napięć – poinformował w piątek portal CBS News.

Jednostka ma znajdować się w Rumunii, niespełna 5 kilometrów od granicy z Ukrainą.

„Jesteśmy gotowi do obrony każdego centymetra ziem NATO. Wnosimy ze sobą wyjątkowe zdolności do sił powietrznych” – powiedział generał brygady John Loubas, zastępca dowódcy dywizji.

Obecnie 4700 amerykańskich żołnierzy ze 101. Dywizji Powietrznodesantowej przechodzi wspólne ćwiczenia ze swoimi rumuńskimi odpowiednikami w pobliżu granicy rumuńsko-ukraińskiej.

Pułkownik Edwin Matteidess, dowódca 2. Brygadowej Grupy Bojowej, powiedział, że on i jego żołnierze byli najbliżej walczącymi na Ukrainie siłami amerykańskimi. Ze swojej strony, zauważył, „uważnie obserwowali” wojska rosyjskie, „tworzyli cele do ćwiczeń” i prowadzili ćwiczenia, które „dokładnie powtarzają to, co dzieje się podczas wojny”.

Dziennikarze CBS News zwracają uwagę, że dowódcy 101. Dywizji Powietrznodesantowej USA wielokrotnie powtarzali im, że są zawsze „gotowi do bitwy, nawet dziś wieczorem”, a w przypadku eskalacji działań wojennych lub rosyjskiego ataku na NATO są „w pełni gotowy do przekroczenia granicy na Ukrainę”.

Przypomnijmy, że Hiszpania zapowiedziała, że ​​rozmieści 14 myśliwców w Bułgarii i Rumunii, ponieważ NATO nadal wzmacnia swoją wschodnią flankę.

Posunięcie ogłoszone przez hiszpańskie ministerstwo obrony 22 października jest następstwem wypowiedzi bułgarskiego ministra obrony Stojanowa dwa dni wcześniej, że Madryt ma w najbliższych dniach wysłać do tego kraju do ośmiu samolotów.

