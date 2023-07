Brytyjski wywiad: Aresztowanie Girkina rozzłości rosyjskich żołnierzy

Według brytyjskiego wywiadu aresztowanie Igora Girkina może spowodować niezadowolenie wśród żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii w swojej sobotniej analizie wywiadowczej przekonuje, że aresztowanie Igora Girkina może spowodować niezadowolenie wśród żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

„Posunięcie to prawdopodobnie rozwścieczy innych członków społeczności mil-blogerów – i członków służby wojskowej – którzy w dużej mierze postrzegają Girkina jako bystrego analityka wojskowego i patriotę. Chociaż Girkin nie jest sojusznikiem Grupy Wagnera, prawdopodobnie był gotów tylko przesunąć granice publicznej krytyki w kontekście nieudanego buntu szefa Wagnera Jewgienija Prigożyna w czerwcu 2023 roku. Tabu dotyczące jawnej krytyki reżimu Putina znacznie osłabło” – czytamy.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 July 2023.

