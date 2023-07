Brytyjski wywiad: Grupa Wagnera została pozbawiona ciężkiego sprzętu

Brytyjskie Ministerstwo Obrony uważa, że bojownicy grupy Wagnera przybyli na Białoruś w większości bez ciężkiego sprzętu, które przekazali prawdopodobne przekazali rosyjskiemu Ministerstwu Obrony.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony w niedzielnej aktualizacji wywiadu uważa, że bojownicy grupy Wagnera przybyli na Białoruś w większości bez ciężkiego sprzętu, które przekazali prawdopodobne przekazali rosyjskiemu Ministerstwu Obrony.

(1/6) Approximately 300 tents and 200 vehicles were identified in Tsel, Belarus. pic.twitter.com/lttBnPATpM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2023

Analitycy brytyjscy podkreślili, że w obozie Wagnera we wsi Cel pod Osipowiczami znaleziono około 300 namiotów i 200 pojazdów. Zauważyli, że namioty i obszary magazynowe pojazdów zostały zidentyfikowane na zdjęciach satelitarnych wykonanych 19 lipca 2023 roku.

Z przeglądu wynika, że od połowy lipca 2023 r. w obozie wojskowym prawdopodobnie stacjonuje co najmniej kilka tysięcy żołnierzy Wagnera. Na zdjęciach widać, że od połowy lipca 2023 r. do prawie pustego wcześniej obiektu przyjechały setki pojazdów.

Według niektórych raportów większość wykrytych pojazdów to ciężarówki i minibusy z niewielką liczbą opancerzonych pojazdów bojowych.

„Nie jest jasne, co stało się z ciężkim sprzętem wojskowym, którego Wagner używał na Ukrainie. Istnieje realna możliwość, że sprzęt ten został zmuszony do powrotu do armii rosyjskiej” – czytamy w komunikacie.

Zdolność Wagnera do utrzymania ciężkiego sprzętu i środków wsparcia, takich jak transport powietrzny, będzie kluczowym czynnikiem wpływającym na jego przyszłe zdolności bojowe, twierdzą brytyjscy analitycy.

Ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego Sprzeciwu podał, że wagnerowcy mają przygotowywać się do „rozchwiania” sytuacji na terytorium przygranicznym Polski i Litwy. Jak podkreśla medium, większość z nich „ma doświadczenie w działalności przemytniczej, w tym w przemycie imigrantów”.

W sobotę premier Mateusz Morawiecki potwierdził informacje portalu. „Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Mamy informację, że ponad 100 najemników Grupy Wagnera przesunęło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi” – oświadczył podczas konferencji prasowej podczas wizyty w Zakładach Mechanicznych „Bumar Łabędy” S.A. w Gliwicach.

Zobacz także: „Rzeszów to Ukraina” – twierdzi białoruski propagandysta. Zachęca wagnerowców do „wycieczki”

Kresy.pl