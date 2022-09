Brytyjski wywiad: Zmobilizowani Rosjanie zostaną rzuceni na front przy minimalnym wyszkoleniu

Pośpiech, z jakim rosyjskie władze mobilizują własną ludność do wojny na Ukrainie, wskazuje, że większość zmobilizowanych zostanie rzucona na linię frontu przy minimalnym przeszkoleniu – poinformowało w poniedziałek brytyjskie Ministerstwo Obrony na Twitterze, powołując się na dane wywiadowcze.

„Pierwsze jednostki powołanych do częściowej mobilizacji w Rosji zaczęły przybywać do baz wojskowych. Rosja stanie teraz przed administracyjnym i logistycznym wyzwaniem zapewnienia szkolenia dla żołnierzy” – czytamy w oświadczeniu.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony zauważyło, że w przeciwieństwie do większości zachodnich armii, rosyjskie wojsko prowadzi wstępne szkolenie dla żołnierzy niższego szczebla w ramach przydzielonych jednostek operacyjnych, a nie w specjalnych placówkach edukacyjnych.

„Zazwyczaj jeden batalion z każdej rosyjskiej brygady pozostaje w garnizonie, jeśli pozostałe dwa są rozmieszczone i może zapewnić instruktorów do szkolenia rekrutów. Jednak w praktyce Rosja lekceważy tę zasadę, rozmieszczając wszystkie trzy bataliony w strefie walk na Ukrainie” – poinformowało ministerstwo.

„Brak instruktorów wojskowych i pośpiech, z jakim Rosja rozpoczęła mobilizację, wskazuje, że wielu żołnierzy z poboru zostanie rozmieszczonych na liniach frontu z minimalnym odpowiednim przeszkoleniem” – czytamy.

Przypomnijmy, że Instytut Badań nad Wojną w opublikowanym raporcie przekonywał, że ciągłe doniesienia o komisarzach wojskowych przeprowadzających chaotyczne rozdawanie wezwań mobilizacyjnych wskazują, że odczuwają oni znaczną presję, aby jak najszybciej przeprowadzić mobilizację – podaje ISW. Ukraińskie źródła podały, że rosyjskie władze natychmiast mobilizują osoby na okupowanych obszarach Ukrainy po „nagrodzeniu” ich rosyjskimi paszportami za udział w pozorowanych referendach, zamiast czekać, aż aneksja sprawi, że mobilizacja kwalifikujących się mężczyzn na terenach okupowanych przez Rosję będzie legalna zgodnie z rosyjskim prawem. Ten pośpiech sugeruje, że komisarze wojskowi odczuwają presję, by przyspieszyć mobilizację, co nie znajduje odzwierciedlenia w oświadczeniach Szojgu. Zdaniem instytutu ministerstwo obrony Rosji najwyraźniej nie ma pełnej kontroli nad mobilizacją, co stawia pytania o to, którzy Rosjanie faktycznie zostaną zmobilizowani i jak skuteczna będzie zmobilizowana siła.

