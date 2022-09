Kaczyński opowiedział o wyrzucaniu polskich europosłów z niemieckich pociągów

„Walka o reparacje będzie trwała długo, ale będziemy ją prowadzić z całą konsekwencją w skali globalnej. Świat musi wiedzieć, jak było” – oświadczył w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński w czasie spotkania z sympatykami w Opolu. Podkreślił, że Polacy nie mogą godzić się na to, że są gorsi. Przytoczył historię o polskich europosłach jadących pierwszą klasą w niemieckich pociągach.

Prezes PiS przypomniał, że do tej pory różnego rodzaju odszkodowania za zbrodnie i straty popełnione przez Niemcy uzyskało 70 państw, lecz nie ma wśród nich Polski. „Nie możemy się zgadzać, że jesteśmy tymi gorszymi. Twierdzenie, że nam się nie należą, jest częścią tego przekonania” – zaznaczył, cytowany przez portal Onet.pl. Kaczyński przytoczył także historię o pociągach. „To jest dokładnie to samo, co można czasem jeszcze dzisiaj — a może i nie czasem — spotkać w Niemczech, że np. polscy eurodeputowani jadą w niemieckim pociągu w pierwszej klasie, dosiada się Niemiec, orientuje się, że to Polacy, wzywa konduktora, żeby ich wyrzucił, bo jak to Polacy mogą jechać w pierwszej klasie” – powiedział. Nie wskazał jednak, kogo sytuacja miała dotyczyć.

„To jest część świadomości tego narodu. (…) Musimy z tym skończyć” – dodał.

Zaznaczył, że należy odrzucić głosy, jakoby Polska zrzekła się reparacji na mocy decyzji komunistycznego rządu w 1953 r. „Żadnego zrzeczenia się nie było i do sprawy tej wracano” – wskazał. Przypomniał, że dowodem na to jest obliczenie strat Warszawy dokonane przez prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, które nastąpiło niemal 20 lat temu.

Kaczyński nawiązał do raportu o stratach wojennych opublikowanego 1 września. „Udawanie przez Niemcy mocarstwa moralnego to ich wielki atut, który świat kupuje. Pokazuje to, że przy pomocy propagandy można wszystko. Musimy światu uświadomić poprzez potężny atak informacyjny, można go nazwać nawet propagandowym, że to nieprawda” – powiedział.

Prezes PiS wyraził opinię, że zaufanie wobec Niemiec na świecie jest ograniczone, lecz „dziwne jest, że w kraju, który poniósł największe straty, był niszczony i poniżany, bardzo wielu ma inny pogląd”. Określił to mianem „miłości ofiary do kota”. „Nie jesteśmy partią syndromu sztokholmskiego, który jest pewną chorobą, i nie porównujemy paczek przysyłanych w czasie stanu wojennego do tego, co są nam winni, tak jak czyni to pewna leciwa pani. Nie dajcie się państwo na to nabrać” – zaznaczył.

W wrześniu Sejm przyjął uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. Wzywa w niej rząd w Berlinie do przyjęcia „odpowiedzialności politycznej, historycznej, prawnej oraz finansowej za wszystkie skutki spowodowane w wyniku rozpętania II wojny światowej”. Projekt poparło 418 posłów, 4 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.

1 września w Warszawie zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podkreślono, że ogólna kwota tych strat to ponad 6 bilionów 220 miliardów zł.

Przypomnijmy, że w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, kanclerz Niemiec Olaf Scholz odrzucił polskie żądania w kwestii reparacji wojennych za szkody wyrządzone przez Niemcy w Polsce w czasie II wojny światowej.

Odrzucając polskie roszczenia zapłaty, rząd federalny Niemiec powołuje się na porozumienie dwa plus cztery z 1990 r., dotyczące niemieckiej jedności w polityce zagranicznej. Zostało ono podpisane przez Niemiecką Republikę Demokratyczną, Republikę Federalną Niemiec, Francję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i ZSRR.

