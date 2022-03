Wywiad USA szacuje rosyjskie straty na 2-4 tys. żołnierzy

We wtorek portal Politico podał, że grupa 27 znanych amerykańskich ekspertów z zakresu polityki zagranicznej, w tym byli dyplomaci i wysocy rangą urzędnicy rządu USA, wystosowali list do prezydenta USA, Joe Bidena. Dotyczy on żądania strony ukraińskiej, która domaga się ustanowienia nad Ukrainą strefy zakazu lotów. Sygnatariusze listu wzywają Bidena, by częściowo przychylił się do tych żądań, domagając się ustanowienia „ograniczonej strefy zakazu lotów”.

Jak wynika z treści listu, taka „ograniczona strefa zakazu lotów” miałaby zostać wprowadzona „począwszy od ochrony dla korytarzy humanitarnych”, uzgodnionych przez Rosjan i Ukraińców.