Polska gotowa do przekazania Amerykanom samolotów MiG-29

Ministerstwo spraw zagranicznych RP oświadczyło we wtorek, że Polska jest gotowa wysłać samoloty MiG-29 do bazy w niemieckim Ramstein i przekazać je do dyspozycji Amerykanów.

MSZ wydało we wtorek oświadczenie „w związku z wypowiedzią Sekretarza Stanu USA w sprawie przekazania samolotów Ukrainie”. Czytamy w nim, że władze RP „gotowe są niezwłocznie i nieodpłatnie przemieścić wszystkie swoje samoloty MIG-29 do bazy w Rammstein i przekazać je do dyspozycji Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki”. Decyzję podjęto po konsultacjach między rządem a prezydentem RP.

Polska oczekuje, że USA sprzedadzą jej używane samoloty o analogicznych zdolnościach operacyjnych. Polska jest gotowa do ustalenia warunków zakupu tych maszyn.

Rząd RP wezwał inne państwa NATO posiadające samoloty MiG-29, by postąpiły w podobny sposób.

Przypomnijmy, że w niedzielę sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w programie „Face The Nation”, że Stany Zjednoczone dały „zielone światło” państwom NATO, jeśli zdecydują się dostarczyć myśliwce Ukrainie, by pomóc jej w odpieraniu rosyjskiej inwazji.

Wcześniej w niedzielę Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone pracują nad umową z Polską na dostawę odrzutowców na Ukrainę. „Stany Zjednoczone rozważają wysłanie samolotów do Polski, jeśli Warszawa zdecyduje się przekazać swoje myśliwce na Ukrainę” – powiedział podczas wizyty w Mołdawii. „Aktywnie przyglądamy się teraz sprawie samolotów, które Polska może dostarczyć na Ukrainę i badamy, jak możemy uzupełnić zapasy, jeżeli Polska zdecyduje się dostarczyć te samoloty” – poinformował Blinken na konferencji prasowej.

W poniedziałek sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że Stany Zjednoczone nie sprzeciwiają się wysyłaniu przez Polskę niektórych swoich myśliwców na Ukrainę, ale dostrzegają pewne wyzwania logistyczne związane z taką operacją. „To jest suwerenna decyzja Polski. My w żadnym stopniu nie jesteśmy przeciwni, by Polska przekazała samoloty Ukrainie (…) ale istnieje wiele praktycznych problemów, w tym na przykład, w jaki sposób te samoloty miałyby zostać przekazane” – powiedziała Psaki podczas konferencji prasowej.

Cytowane wypowiedzi strony amerykańskiej spotkały się w Polsce z komentarzami, że USA „umywają ręce” w sprawie przekazania Ukrainie samolotów wojskowych.

Kresy.pl / gov.pl