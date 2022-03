Sekretarz stanu USA: daliśmy „zielone światło” państwom NATO na dostarczenie samolotów Ukrainie

„Stany Zjednoczone dały „zielone światło” państwom NATO, jeśli zdecydują się dostarczyć Ukrainie myśliwce” – przekazał sekretarz stanu USA Antony Blinken w niedzielę wywiadzie na antenie telewizji CBS.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe

— Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022