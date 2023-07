Brytyjski parlament przyjął ustawę, umożliwiającą szybką deportację nielegalnych migrantów

Celem ustawy jest zatrzymanie niekontrolowanego napływu nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii.

Podczas posiedzenia Izby Lordów, czyli izby wyższej parlamentu Wielkiej Brytanii, które przeciągnęło się do późnych godzin nocnych z poniedziałku na wtorek, kilka kolejnych poprawek zostało odrzuconych, z innych zrezygnowano, ale ostatecznie projekt został zatwierdzony. Tym samym, do wejścia w życie ustawy brakuje tylko aprobaty króla. Według komentarzy medialnych, jest to już krok wyłącznie proceduralny.

Rządowy projekt ustawy o nielegalnej imigracji przewiduje, że brytyjski minister spraw wewnętrznych weźmie prawną odpowiedzialność za deportację osób, które nielegalnie dostały się do Wielkiej Brytanii. Mają one być deportowane do kraju pochodzenia, o ile jest bezpieczny, do Rwandy, z którą brytyjski rząd zawarł umowę w tej sprawie, lub do innych bezpiecznych krajów trzecich.

Ponadto, większość odwołań od deportacji będzie rozpatrywana dopiero wówczas, gdy te osoby zostaną już usunięte z Wielkiej Brytanii. Wnioski azylowe złożone przez nielegalnych migrantów będą rozpatrywane, gdy będą oni już w bezpiecznym kraju trzecim. Z kolei deportowani, których wnioski o azyl nie zostaną uwzględnione, będą mieli dożywotni zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii, osiedlania się w niej i ubiegania się o brytyjskie obywatelstwo.

Projekt ustawy został złożony w marcu br. Jest kluczową częścią planu premiera Rishiego Sunaka, aby zatrzymać nielegalnych imigrantów, którzy przedostają się do Wielkiej Brytanii, przekraczając kanał La Manche w pontonach i małych łodziach. To jeden z pięciu priorytetów szefa rządu w Londynie.

Pod koniec kwietnia br. rządowy projekt został zaaprobowany przez Izbę Gmin. Jednak Izba Lordów, w której rząd nie ma większości, próbowała przez wprowadzane poprawki maksymalnie go osłabić. W ostatnich tygodniach projekt krążył między obydwoma izbami, które dążyły do wypracowania kompromisowej wersji. Ostatecznie ustawa została jednak zaakceptowana.

Nie jest jednak jeszcze jasne, co stanie się z tymi nielegalnymi migrantami, którzy przybędą do Wielkiej Brytanii po wejściu w życie ustawy. Jedynym państwem, z którym brytyjski rząd zawarł umowę o deportacji jest Rwanda. Jednak w czerwcu Sąd Apelacyjny uznał, iż nie może ona być uznawana za kraj bezpieczny, więc deportowanie tam imigrantów byłoby niezgodne z prawem. Rząd brytyjski odwołał się od tego orzeczenia do Sądu Najwyższego.

W pierwszym półroczu 2023 roku do Wielkiej Brytanii przedostało się przez kanał La Manche 11 434 nielegalnych imigrantów. To o 10 proc. mniej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, który był rekordowy. Wówczas w ciągu całego roku przybyło w ten sposób ponad 45,7 tys. osób.

PAP / RIRM / Kresy.pl