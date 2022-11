Brytyjska minister mówi o „inwazji imigrantów”. „To wymyka się spod kontroli”

Brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman powiedziała w poniedziałek, że nielegalna imigracja „wymyka się spod kontroli”. Wspomniała o „inwazji na nasze południowe wybrzeże”.

Braverman zapowiadała zdecydowaną walkę z nielegalną imigracją. Partia Pracy oskarżyła ją o ignorowanie pogłębiającego się kryzysu w kanale La Manche i przeludnienia w ośrodku dla uchodźców w Kent, gdzie zgłoszono ogniska MRSA i błonicy. W ośrodku są miejsca dla 1000 mieszkańców, a obecnie przebywa tam 4000 migrantów – podaje Sky News.

Doniesienia medialne wskazywały, że Braverman miała zablokować transfer imigrantów do hoteli, pomimo ostrzeżeń prawników, że byłoby to niezgodnym z prawem działaniem. „Nigdy nie blokowałam transferu do hoteli, ani innych alternatywnych miejsc zakwaterowania” – oświadczyła brytyjska minsiter w poniedziałek w Izbie Gmin.

Jak zaznaczyła, była przerażona, gdy po objęciu MSW dowiedziała się, że średni koszt kwaterowania migrantów to 150 funtów od osoby za noc, a niektórzy z nich trafiają do czterogwiazdkowych hoteli. „Dla mnie to nie jest akceptowalne wykorzystanie pieniędzy podatników” – wskazała.

Urzędnicy MSW, którzy zeznawali w ubiegłym tygodniu przed poselską komisją poinformowali, że Wielka Brytania wydaje na hotele dla migrantów 6,8 mln funtów dziennie.

Brytyjska minister zaznaczyła, że przybywający nielegalnie przez kanał La Manche nie są uchodźcami, lecz migrantami ekonomicznymi. „Przestańmy udawać, że wszyscy są uchodźcami w niebezpieczeństwie, cały kraj wie, że to nie jest prawda” – wskazała.

Od początku roku do Wielkiej Brytanii nielegalnie przedostało się przez kanał La Manche już 39 898 osób – podkreśla BBC. To o ponad 10 tys. więcej niż w całym 2021 r., który był dotychczas rekordowy.

news.sky.com / bbc.com / Kresy.pl