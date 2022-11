Media: Francja i Wielka Brytania uzgodniły umowę o walce z nielegalną imigracją

Wielka Brytania i Francja uzgodniły porozumienie o zatrzymywaniu nielegalnych imigrantów przekraczających kanał La Manche – podał w niedzielę Financial Times. Medium powołuje się na anonimowych brytyjskich urzędników. Chodzi o ograniczenie liczby osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii.

Oba kraje od miesięcy negocjują odnowienie ustaleń dotyczących ograniczenia migracji przez kanał La Manche. Według dziennika brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman uda się w poniedziałek do Paryża, by je podpisać. Umowa przewiduje, że liczba policjantów patrolujących plaże po francuskiej stronie kanału zwiększy się do połowy 2023 r. z 200 do 300. Podniesiony zostanie także odsetek nielegalnych imigrantów, którym będą uniemożliwiać wejście na łodzie i pontony.

Koszty dodatkowych patroli pokryje Wielka Brytania. Wzrośnie więc kwota, którą jej rząd przekazuje Francji – z 62,7 mln euro w roku finansowym 2021-22 do 72 mln euro w roku 2022-23.

Współpraca między służbami obu krajów ma zostać wzmocniona. Funkcjonariusze brytyjskiej straży granicznej po raz pierwszy będą – w charakterze obserwatorów – na francuskim wybrzeżu.

Financial Times przypomina, że rząd Wielkiej Brytanii przekazał Francji od 2018 r. łącznie 200 mln euro na wzmocnienie patroli wzdłuż wybrzeża kanału La Manche. Z kolei Francja na wszystkie działania związane z powstrzymywaniem nielegalnej imigracji do Wielkiej Brytanii wydaje rocznie ok. 250 mln euro.

Strona brytyjska podaje, że w bieżącym roku kanał La Manche przekroczyło już ponad 40 000 osób, w porównaniu z liczbą 28 526 w 2021 roku.

Jak informowaliśmy, pod koniec października brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman oświadczyła, że nielegalna imigracja „wymyka się spod kontroli”. Wspomniała o „inwazji na nasze południowe wybrzeże”.

ft.com / Kresy.pl