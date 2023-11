Blinken zaniepokojony zacieśnianiem się stosunków wojskowych między Rosją a Koreą Północną

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w czwartek, że podziela południowokoreańskie obawy dotyczące zacieśnienia współpracy wojskowej między Koreą Północną a Rosją.

Jak przekazała agencja prasowa Reuters, sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w czwartek, że podziela południowokoreańskie obawy dotyczące zacieśnienia współpracy wojskowej między Koreą Północną a Rosją.

Blinken i minister spraw zagranicznych Korei Południowej Park Jin oświadczyli także, że omawiali tzw. strategię rozszerzonego odstraszania w przeciwdziałaniu zagrożeniom ze strony Korei Północnej, co oznacza wykorzystanie amerykańskich zasobów wojskowych, w tym sił nuklearnych, do ochrony przed atakami oraz poprawę współpracy z Japonią.

„Mamy poważne obawy co do jakiegokolwiek wsparcia dla programów rakiet balistycznych Korei Północnej, jej technologii nuklearnej i zdolności do lotów kosmicznych” – powiedział Blinken na konferencji prasowej w stolicy Korei Południowej. „Pracujemy nad… zidentyfikowaniem, ujawnieniem i, jeśli to konieczne, przeciwstawieniem się tym wysiłkom”.

Blinken powiedział, że Korea Północna dostarcza Rosji sprzęt wojskowy do wykorzystania w wojnie z Ukrainą, podczas gdy Rosja z kolei zapewnia wsparcie techniczne, aby pomóc Północy w osiągnięciu postępu militarnego.

W ubiegłym tygodniu brytyjskie ministerstwo obrony podało, że Rosja zaoferowała Korei Północnej za przekazywaną amunicję i sprzęt wojskowy m.in. wsparcie finansowe i gospodarcze. Moskwa miała zobowiązać się do dostarczania technologii wojskowych. Obiecała również współpracę w innych obszarach zaawansowanych technologii, w tym kosmicznej.

Ponadto, jak podaje agencja informacyjna Yonhap, powołując się na południowokoreańską służbę wywiadowczą, Korea Północna znajduje się w końcowej fazie przygotowań do wystrzelenia satelity szpiegowskiego. Ponadto, szanse na to, że trzecia próba zakończy się powodzeniem, są duże.

Przypomnijmy też, że w październiku br. stacja CBS News podała, iż Korea Północna rozpoczęła transfer artylerii do Rosji. Nie było jasne, czy transfer stanowi część nowego, długoterminowego łańcucha dostaw, czy bardziej ograniczoną partię, ani też co Korea otrzymuje w zamian za broń. Jeden z wyższych urzędników z Korei Południowej powiedział wówczas, że Seul obawia się, iż Kim może chcieć pozyskać od Rosji technologię do budowy okrętów podwodnych o napędzie atomowym oraz bardziej zaawansowanych rakiet i satelitów, oprócz współpracy w zakresie broni konwencjonalnej.

W tym samym miesiącu Biały Dom o odtajnił informacje wywiadu wraz ze zdjęciami satelitarnymi, z których wynikało, że we wrześniu br. Korea Północna wysłała rosyjskim kontenerowcem do Rosji ponad tysiąc kontenerów ze sprzętem wojskowym.

Z kolei w połowie października dziennik „Washington Post” informował, w oparciu o zdjęcia satelitarne i analizę ekspertów brytyjskiego think-tanku RUSI, że dostawy broni z Korei Płn. dla Rosji mogą być większe i bardziej regularne, niż ujawnił Waszyngton. RUSI ocenia, że dostawy te mogą mieć znaczący wpływ na przebieg wojny na Ukrainie i tworzą „nową rzeczywistość”, z którą muszą się zmierzyć zachodni partnerzy Ukrainy, zwiększając ilość przesyłanego sprzętu.

WaPo pisał, że na trasie z Korei do rosyjskiego Kraju Nadmorskiego kursowały dwa statki, które od sierpnia br. odbyły przynajmniej pięć kursów w obie strony. Prawdopodobnie przewoziły uzbrojenie, choć media przyznają, że nie można tego jednoznacznie stwierdzić. Taką tezę potwierdzałoby jednak rozrastanie się magazynów amunicji w Tichoriecku w Kraju Krasnodarskim, niecałe 300 km od granicy z Ukrainą. To tam, koleją, trafiają kontenery.

Kresy.pl/Reuters