Blinken: decyzja o tym, jak Ukraińcy mogą użyć systemów ATACMS, należy do nich

Zdaniem sekretarza stanu USA, Antony Blinkena, to Ukraińcy będą decydować o tym, przeciwko jakim celom użyją taką broń, jak taktyczne rakiety balistyczne ATACMS.

W sobotę, podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową MSZ Niemiec, Annaleną Baerbock, sekretarz stanu USA Antony Blinken został zapytany o możliwość przekazania Ukrainie taktycznych rakiet balistycznych ATACMS. Zaznaczył, że trzeba to uwzględnić szereg czynników.

– Ukraińcy powinni móc używać ich efektywnie. Ponadto, nowe, skomplikowane systemy wymagają serwisu i oczywiście robimy to. Oni muszą być w stanie serwisować je na czas, a to się nie dzieje automatycznie. A następnie powinny wpasować się w całościowy program wojskowy, który miałby sens, żeby pomóc Ukraińcom osiągnąć swoje cele – powiedział Blinken.

– Jeśli chodzi o nas, to, jak Ukraińcy używają tych systemów, to decyzje o wyborze celów należą do nich, nie do nas. I oni muszą zdecydować, co może być najskuteczniejsze do odzyskania swojej pełnej suwerenności, swojej integralności terytorialnej – oświadczył szef dyplomacji USA.

– Co do naszej własnej polityki, nie zachęcamy ani nie umożliwiamy używania naszych systemów uzbrojenia poza terytorium Ukrainy. Ale znowu, zasadniczo są to decyzje ukraińskie – zaznaczył.

W tym tygodniu The Wall Street Journal podał, że Stany Zjednoczone mogą niedługo podjąć decyzję o dostarczeniu Ukrainie w ograniczonej ilości rakiet ATACMS dalekiego zasięgu. Transfer tego typu uzbrojenia nie został jeszcze zatwierdzony przez Joe Bidena, ale ma to być opcja poważnie rozważana. Dostawy miałyby odbyć się tej jesieni, aby pomóc Ukrainie szybciej pokonać rozległą obronę Rosji na południu kraju.

Wcześniej o możliwości wysłania rakiet ATACMS w nadchodzącym pakiecie pomocy wojskowej informowała stacja ABC News.

„One nadchodzą” – powiedział ABC News jeden amerykański urzędnik rządowy, mający dostęp do planów w zakresie pomocy wojskowej dla walczącej z Rosja Ukrainy. Zaznaczył, że jak zwykle ma to miejsce, takie plany mogą jeszcze ulec zmianie do czasu oficjalnego ogłoszenia określonego pakietu pomocowego.

Jak dotąd, rząd Bidena zdecydowanie odrzucał wszelkie prośby ze strony władz Ukrainy w sprawie dostarczenia rakiet systemu ATACMS, obawiając się eskalacji konfliktu. Nie zmienił stanowiska również wówczas, gdy Wielka Brytania i Francja zdecydowały się dostarczyć Ukraińcom rakiet manewrujące dalekiego zasięgu Storm Shadow / SCALP.

state.gov / Kresy.pl