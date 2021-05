Biden: Przechwycenie samolotu było skandaliczne, zaś nagranie opozycjonisty wykonano pod przymusem [+VIDEO]

Prezydent Joe Biden oświadczył w poniedziałek, że przymusowe przekierowanie przez Białoruś komercyjnego samolotu pasażerskiego, w celu aresztowania opozycyjnego dziennikarza, było „bezpośrednim złamaniem norm międzynarodowych” i „oburzającym incydentem”. Podkreślił także, że nagranie opozycjonisty zostało prawdopodobnie wykonane pod przymusem.

Biden wyraził oburzenie z powodu oświadczenia wideo Ramana Pratasewicza, które zostało wyemitowane w poniedziałek wieczorem w białoruskiej telewizji państwowej. „To skandaliczne wydarzenie i nagranie wideo, którego dokonał, jak się wydaje pod przymusem, są haniebnymi atakami na opozycję polityczną i wolność prasy” – oświadczył prezydent USA cytowany przez agencję AP.

„Stany Zjednoczone dołączają do krajów na całym świecie, wzywając do jego uwolnienia, a także do uwolnienia setek więźniów politycznych, którzy są bezprawnie przetrzymywani przez reżim Łukaszenki” – dodał.

Biden zaznaczył, że zwrócił się do swoich doradców, aby zbadali i przedstawili możliwości pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Biały Dom poinformował także, że USA w porozumieniu z UE oraz innymi sojusznikami i partnerami „rozliczą reżim Łukaszenki”.

Prorządowa białoruska telewizja opublikowała w poniedziałek nagranie, na którym zatrzymany w niedzielę Raman Pratasiewicz utrzymuje, że „jest dobrze traktowany i współpracuje ze śledztwem”. Nagranie szybko obiegło media społecznościowe.

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka’s thugs treat him „correctly” and „lawfully”. He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD — Franak Viačorka (@franakviacorka) May 24, 2021

Wcześniej pojawiły się doniesienia sugerujące, że znajduje się on w szpitalu w stanie krytycznym.

„Według matki Raman Pratasiewicz jest w szpitalu w stanie krytycznym – choroba serca” – napisał na Twitterze Tadeusz Giczan, redaktor naczelny opozycyjnego kanału Nexta.

❗️According to his mother, Roman Protasevich is in hospital in critical condition – heart disease. pic.twitter.com/5YKx3WLFyq — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) May 24, 2021

„Aresztowany Raman Pratasiewicz znajduje się w mińskim areszcie śledczym nr 1 i nie skarżył się na stan zdrowia” – oświadczyła służba prasowa białoruskiego MSW.

Samolot linii Ryanair został w niedzielę zmuszony do awaryjnego lądowania na lotnisku w Mińsku. Na jego pokładzie podróżował białoruski opozycyjny aktywista i bloger Raman Pratasiewicz, który został zatrzymany przez białoruskie służby. Jako oficjalną przyczynę awaryjnego lądowania strona białoruska podała informację o bombie na pokładzie samolotu, która nie potwierdziła się. Zdarzenie wywołało oburzenie na arenie międzynarodowej.

W czasie poniedziałkowego szczytu UE, przywódcy państw unii zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na Białoruś. Przestrzeń powietrzna UE ma zostać również zamknięta dla białoruskich linii lotniczych.

Pratasiewicz to jeden z autorów prowadzonego w Telegramie opozycyjnego kanału Nexta, później innego kanału – Białoruś mózgu (Biełaruś gołownogo mozga). Oba kanały zostały uznane przez białoruskie media za ekstremistyczne. Pratasiewicz został oskarżony w sprawie karnej. Umieszczono go także na liście osób „zaangażowanych w działalność terrorystyczną”.

W niedzielę rząd USA stanowczo potępił zmuszenie do lądowania w Mińsku samolotu linii Ryanair oraz zatrzymanie opozycyjnego aktywisty, który był na pokładzie. Wezwał także do szybkiego spotkania międzynarodowej grupy lotnictwa cywilnego.

apnews.com / Kresy.pl