Amerykański generał potwierdził, że Ukraińcy otrzymali już pociski precyzyjne JDAM-ER

Najwyższy dowódca Sił Powietrznych USA w Europie twierdzi, że precyzyjne pociski – inteligentne bomby lotnicze JDAM-ER są już w rękach Ukraińców.

Według dowódcy sił powietrznych USA w Europie (USAFE), gen. Jamesa Heckera, ukraińskie lotnictwo wojskowe może już używać przeciwko siłom rosyjskim pocisków JDAM-ER, czyli bomb precyzyjnego rażenia naprowadzanych przy pomocy GPS, mogących razić cele na dystansie ponad 70 km.

Gen. Hecker, który jest zarazem szefem sojuszniczego dowództwa powietrznego NATO i amerykańskich sił powietrznych w Afryce, przedstawił ostatnio szczegóły sprawy podczas panelu dyskusyjnego, zorganizowanego m.in. przez serwis „The War Zone” na marginesie sympozjum poświęconego siłom powietrznych i kosmicznym w Aurora w stanie Kolorado.

„Niedawno dopiero co dostarczyliśmy trochę amunicji precyzyjnej [na Ukrainę – przyp. The War Zone], która miała trochę przedłużony zasięg i leci trochę dalej, niż zrzucana bomba grawitacyjna oraz posiada precyzję [tj. naprowadzanie precyzyjne – red.]” – powiedział Hecker, cytowany przez „The War Zone”. Dodał, że broń ta trafiła do Ukraińców „zapewne w ciągu ostatnich trzech tygodni”.

Później generał potwierdził, że miał na myśli pociski JDAM-ER. Podany przez niego przybliżony termin dostawy jest zbieżny z wcześniejszymi doniesieniami agencji Bloomberg.

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu, 21 lutego, Bloomberg napisał, że w ogłoszonym tamtego dnia pakiecie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, w którym była mowa m.in. o „precyzyjnej amunicji lotniczej”, znajdą się naprowadzane przy pomocy GPS pociski JDAM-ER. Wskazywały na to także doniesienia medialne z grudnia ub. roku.

Nie wiadomo dokładnie, w jakiej konfiguracji JDAM-ER trafiły na Ukrainę. Gen. Hecker mówił o tej broni, używając także oznaczenia GBU-62. „The War Zone” zaznacza, że jedynym znanym wcześniej wariantem takiej bomby jest najpewniej GBU-62(V)1/B (Quickstrike-ER). To połączenie zestawu JDAM-ER z miną morską Mk 64 Quickstrike o wadze 2 tys. funtów.

Nie jest też jasne, jakiej platformy używają Ukraińcy do przenoszenia takiej broni. Według „The War Zone”, kontekst wypowiedzi gen. Heckera sugeruje, że chodzi najpewniej o myśliwce MiG-29 i Su-27. Maszyny te wcześniej przystosowano do używania amerykańskich rakiet przeciwradarowych AGM-88 HARM.

Jednocześnie, z wypowiedzi amerykańskiego dowódcy wynika, że Ukraińcy dysponują ograniczoną liczbą pocisków JDAM-ER. Powiedział, że „mają ich wystarczająco, by przeprowadzić kilka uderzeń”.

Zaznaczono też, że potwierdzenie ze strony dowódcy USAFE faktu używania przez Ukraińców pocisków JDAM-ER ma miejsce w czasie, gdy w sieci pojawiły się nagrania, rzekomo mające przedstawiać parę przypadków użycia tej broni. Jak dotąd, nie zostało to jednak bezsprzecznie zweryfikowane jako dowód na to, że siły ukraińskie użyły już tej broni do ataku.

JDAM-ER mogą zostać przymocowane do standardowych niekierowanych pocisków/bomb o wadze od 220 do ponad 900 kg, zmieniając je w broń precyzyjnego rażenia. Zdaniem komentatorów, nawet niewielka liczba takich pocisków będzie dla Rosjan wyzwaniem. To broń typu „wystrzel i zapomnij”

Podczas panelu gen. Hecker powiedział, że dzięki tego rodzaju broni, strona ukraińska ma możliwość atakowania nowych rodzajów celów, będących dotąd poza zasięgiem istniejących rakiet wystrzeliwanych przez samoloty lub systemy naziemne, w tym np. HIMARS. Przyznał zarazem, że w obecnych okolicznościach Siły Powietrzne Ukrainy raczej nie będą używać pełnego zasięgu JDAM-ER.

„Nie chcę wchodzić w szczegóły taktyki… ale oczywiście [na zasięg bomb wpływa – red.], im niżej jesteś i im dalej od rakiet ziemia-powietrze, które mogą cię wykryć z powodu krzywizny ziemi” – powiedział generał. „Istnieją taktyki, w których możesz zejść nisko i zrobić pewne rzeczy… i wrócić” – dodał.

Portal „The War Zone” ocenia, że w każdym razie „siły ukraińskie mają teraz środki, zagrażające całym nowym zestawom celów, jak mosty, duże struktury, rozproszone stanowiska obrony powietrznej i wzmocnione fortyfikacje; a być może już to robią”.

Thedrive.com / Kresy.pl