Biały Dom: Nie pozwolimy, by Rosja zamieniła mróz w broń

USA nie dopuszczą do tego, by Rosja zamieniła mróz w broń przeciwko Ukrainie – oświadczył w poniedziałek rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu John Kirby. Zapowiedział, że Stany Zjednoczone pomogą Ukraińcom w odbudowie zniszczonej infrastruktury.

Kirby podkreślił podczas poniedziałkowego briefingu, że Waszyngton nie dopuści do tego, aby Rosja zamieniła mróz w broń przeciwko Ukrainie. „[Putin] używa jedzenia jako broni. Użył strachu jako broni. (…) Teraz wykorzystuje nadchodzące tutaj mrozy, aby rzucić Ukraińców na kolana” – oświadczył, cytowany w komunikacie Białego Domu.

„Kiedy spojrzymy na to, w co uderza, to prawie cała infrastruktura cywilna. I jest to w dużej mierze (…) energia, woda, to zasoby, których ludzie potrzebują, przygotowując się do zimy” – dodał.

„Po pierwsze, będziemy nadal dostarczać siłom zbrojnym Ukrainy środki, broń, zdolności i szkolenia, których potrzebują, aby odnosić sukcesy na polu bitwy” – wskazał, odnosząc się do pytania o działania Waszyngtonu.

Zobacz także: Kliczko ostrzega, że prądu może brakować w Kijowie miesiącami

„Po drugie, współpracujemy z naszymi sojusznikami i partnerami na całym świecie, a już na pewno współpracujemy wewnętrznie z innymi agencjami administracji, aby zapewnić Ukraińcom części zamienne, sprzęt, transformatory – to, czego potrzebują do odbudowy działania jej systemów energetycznych i przywrócenia zasilania” – podkreślił John Kirby.

Rzecznik zwrócił uwagę, że nie cały sprzęt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza sieci energetyczne i sprzęt elektryczny na Ukrainie mają normy europejskie.

Zobacz także: Ukraina zaczyna wyłączać prąd z powodu trudnej sytuacji energetycznej

whitehouse.gov / Kresy.pl