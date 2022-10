Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przekonywał w poniedziałek, że dostarczanie broni na Ukrainę przez Izrael zniszczyłoby stosunki izraelsko-rosyjskie.

Jak przekazała rosyjska, państwowa agencja prasowa Tass, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew przekonywał w poniedziałek, że dostarczanie broni na Ukrainę przez Izrael byłoby błędem.

„Wygląda na to, że Izrael zdecydował się dostarczyć broń reżimowi kijowskiemu. Byłaby to bardzo pochopna decyzja, ponieważ zniszczyłaby wszystkie stosunki międzypaństwowe między naszymi krajami” – napisał Miedwiediew na swoim kanale Telegram.

Twierdzi, że Izrael „może równie dobrze” uznać Banderę i Szuchewycza za swoich bohaterów.

Przypomnijmy, izraelski minister ds. diaspory Nachman Szaj opowiedział się w niedzielę za udzieleniem Ukrainie pomocy wojskowej. „Dzisiaj rano poinformowano, że Iran przekazuje pociski balistyczne do Rosji. Nie ma wątpliwości, jakie stanowisko powinien zająć Izrael w tym krwawym konflikcie” – napisał w niedzielę na Twitterze.

„Nadszedł czas, aby Ukraina otrzymała również od nas pomoc wojskową, taką jak ta, której udzielają jej USA i państwa NATO” – dodał.

This morning it was reported that Iran is transferring ballistic missiles to Russia. There is no longer any doubt where Israel should stand in this bloody conflict. The time has come for Ukraine to receive military aid as well, just as the USA and NATO countries provide.

— נחמן שי- Nachman Shai (@DrNachmanShai) October 16, 2022