Bloomberg: Holandia rozważa wysłanie systemu Patriot na Ukrainę

Niemieckie baterie Patriot pojawią się w Polsce w ciągu kilku najbliższych dni, trwają ostatnie prace związane z ich lokalizacją - oświadczył we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Jak podkreślił, będą one wpięte w polski system dowodzenia, polski dowódca będzie decydował o ich użyciu.

Szef MON został zapytany we wtorek w Polskim Radiu 24 o proces ulokowania w Polsce niemieckich Patriotów. "W ciągu kilku najbliższych dni" - odpowiedział na pytanie, kiedy sprzęt trafi do Polski. Podkreślił, że prowadzone są już takie ostatnie prace związane z miejscem ulokowania tego zestawu. "To będzie województwo lubelskie" - przekazał, cytowany przez portal WNP. Zaznaczył, że zostaną one włączone w polski system dowodzenia, a o ich użyciu pędzie decydował polski Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

"Chcę też bardzo mocno podkreślić, że cała ta sprawa doprowadziła do tego, że Patrioty zostały również obiecane Ukrainie. I to jest naszym wielkim zwycięstwem, gdyż to Ukraina jest atakowana przez Rosję, to na Ukrainie giną ludzie - chociażby wczoraj w Dnipro, gdzie zburzony został blok mieszkalny - i to Ukraina potrzebuje takiego wsparcia" - powiedział wicepremier.