Ambasada Szwecji w Iraku zaatakowana [+VIDEO/FOTO]

Setki demonstrantów zaatakowały ambasadę Szwecji w centrum Bagdadu w czwartek wczesnym rankiem, wspinając się na jej mury i podpalając ją w proteście przeciwko spaleniu Koranu w Szwecji.

Szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billstrom powiedział, że pracownicy ambasady są bezpieczni, ale władze irackie nie wywiązały się ze swojego obowiązku ochrony ambasady zgodnie z Konwencją Wiedeńską.

„To, co się stało, jest całkowicie nie do przyjęcia, a rząd zdecydowanie potępia te ataki” – powiedział w oświadczeniu. „Rząd jest w kontakcie z przedstawicielami irackimi wysokiego szczebla, aby wyrazić konsternację”.

Czwartkowa demonstracja została zwołana przez zwolenników szyickiego duchownego Muktady Sadra, aby zaprotestować przeciwko drugiemu planowanemu od tygodni spaleniu Koranu w Szwecji.

Sadr, jedna z najpotężniejszych postaci w Iraku, dowodzi setkami tysięcy zwolenników, których czasami wzywał na ulice, w tym zeszłego lata, kiedy okupowali silnie ufortyfikowaną Zieloną Strefę Bagdadu i brali udział w śmiertelnych starciach.

Fińska agencja informacyjna STT poinformowała, że fińska ambasada również została ewakuowana, ale personel był bezpieczny i zdrowy.

The Swedish Embassy in Baghdad was burned down by a group of protesters.

The protest was called by supporters of Shi’ite cleric Muqtada Sadr ahead of an expected burning of the Muslim holy book, the Koran, in Sweden pic.twitter.com/wYDc4VFLNT

