Abp Jędraszewski: Obiecują nam pieniądze za to, abyśmy odeszli od bożego prawa

Próbuje się stosować perfidne metody nacisku, obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji – mówił w niedzielę metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Zaznaczył, że uwłacza to godności człowieka.

Słowa padły na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy. Arcybiskup przytoczył wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego oraz św. Jana Pawła II m.in. na temat miłości, sprawiedliwości, solidarności i etosu pracy. „Rozważamy te prawdy, przekazane nam przez te dwie najwspanialsze postaci, jakie otrzymaliśmy od Boga” – powiedział, cytowany przez PAP. „Rozważamy te treści dzisiaj i widzimy, jak często chcą nas podzielić, na katolików, których trzeba 'opiłowywać’ i tych mądrych, którzy chcą nami rządzić, wprowadzając nową moralność, uderzająca w to, co jest w nas, w naszych duszach, zawarte od samego początku naszego istnienia jako ludzi (…)” – dodał.

Podkreślił, że godność należy się każdemu od chwili poczęcia. Zaznaczył, że nieprawdziwe jest twierdzenie, że „na godność trzeba sobie zasłużyć”. „Nie możemy sobie pozwolić na wydarcie poczucia naszej osobowej godności jako człowieka. Tak samo, jak nie możemy zgodzić się na to, by próbowano wprowadzić do nas postawy, na którą wielokrotnie się skarżył Jan Paweł II – życia tak, jakby Pana Boga nie było, życia zatroskanego tylko o to, żeby mieć jak najwięcej (…)” – powiedział.

Zwrócił uwagę, że ten problem dotyczy w ostatnim czasie Polski. „Jakie perfidne sposoby nacisku próbuje się stosować, obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji, co uwłaszcza naprawdę godności człowieka” – podkreślił. „Niełatwe czasy, kiedy raz jeszcze muszą wrócić te podstawowe płaszczyzny miłości – człowieka, rodziny, ojczyzny” – dodał.

wydarzenia.interia.pl / Kresy.pl