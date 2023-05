Szefowa KE w Kijowie. Rozmowy o ułatwieniu tranzytu zboża z Ukrainy do UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w Kijowie, że dla KE priorytetem jest zapewnienie niezakłóconego tranzytu zboża z Ukrainy do UE po najniższej możliwej cenie.

Podczas swojej wizyty w Kijowie przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen wystąpiła na wspólnej konferencji prasowej z ukraińskim prezydentem, Wołodymyrem Zełenskim. Oświadczyła, że obecnie priorytetem dla KE jest zapewnienie, by tranzyt ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej odbywał się bez przeszkód i po najniższej możliwej cenie.

Von der Leyen zaznaczyła, że wymaga to ścisłej współpracy różnych zainteresowanych. Dlatego, jak zapowiedziała, zostanie utworzona zostanie wspólna platforma koordynacyjna. Ma ona zapewnić pełne funkcjonowanie elementów tzw. unijnych tras solidarności dla ukraińskich produktów rolnych.

Zełenski powiedział, że Ukraina proponuje UE utworzenie grupy doradczej, która zajmowałaby się monitorowaniem problematycznych kwestii związanych z eksportem ukraińskiego zboża i innych produktów rolnych.

Ponadto, jak podaje ukraińska agencja Ukrinform, z szefową KE na temat eksportu produktów rolnych z Ukrainy do Unii Europejskiej rozmawiał też premier Denys Szmyhal.

„Podniosłem kwestię eksportu ukraińskich produktów rolnych do Unii Europejskiej” – poinformował Szmyhal. Wyraził też wdzięczność za poparcie inicjatywy Zełenskiego w sprawie utworzenia grupy koordynacyjnej.

Jak podaje strona ukraińska, obie strony omówiły wdrożenie siedmiu rekomendacji KE, które Ukraina otrzymała wraz z uzyskaniem statusu kraju kandydującego.

„Jesteśmy na finalnym etapie ich wdrażania i ściśle współpracujemy z UE na wszystkich szczeblach. Poruszono też kwestię działań Wieloagencyjnej Platformy Koordynacji Darczyńców” – dodał Szmyhal. Jego zdaniem, Ukraina jest coraz bliżej osiągnięcia celu, jakim jest pełnoprawne członkostwo w UE.

We wtorek Parlament Europejski w głosowaniu w pierwszym czytaniu poparł przedłużenie bezcłowego handlu z Ukrainą o kolejny rok, począwszy od 6 czerwca br. Liberalizację handlu zaproponowała Komisja Europejska.

Dodajmy, że 8 maja br. prezydent Ukrainy podpisał dekret, zgodnie z którym od teraz kraj ten będzie obchodził 9 maja Dzień Europy.

Jak pisaliśmy, ukraiński prezydent spotkał się we wtorek w Kijowie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jak wskazał, rozmowa dotyczyła m.in. kwestii eksportu ukraińskich produktów rolnych. “Zgadzamy się co do znaczenia naszego ukraińskiego wkładu w globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Niestety, zetknęliśmy się z problemami w miejscu, w którym moglibyśmy oczekiwać na przejawy solidarności. Drastyczne w czasie wojny działania protekcjonistyczne ze strony naszych sąsiadów nie mogą nie rozczarowywać, delikatnie mówiąc” – oświadczył. Jego zdaniem jakiekolwiek ograniczenia ukraińskiego eksportu są teraz absolutnie nie do przyjęcia, ponieważ wzmacniają nie Europę, lecz możliwości agresora.

W czwartek minister rolnictwa Robert Telus przyznał, że w magazynach w Polsce jest 8 mln ton ukraińskiego zboża. To ponad dwa razy więcej, niż wynikałoby z danych opublikowanych przez unijnego komisarza ds. rolnictwa.

Komisja Europejska poinformowała, że przyjęła w ubiegłym tygodniu tymczasowe środki zapobiegawcze, dotyczące przywozu z Ukrainy czterech produktów rolnych: pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika. Jak zaznaczono, środki te „mają one na celu złagodzenie wąskich gardeł logistycznych, dotyczących tych produktów w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji”.

Jednocześnie, wskazane produkty rolne z Ukrainy mogą nadal znajdować się w obrocie lub tranzycie przez Polskę i cztery inne kraje, w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej. Mogą też trafiać do kraju lub terytorium poza UE.

Ukrinform / Kresy.pl