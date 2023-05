PAP: śledztwo ws. obrotu ukraińskim zbożem zatacza coraz szersze kręgi

Kijów został zaatakowany przy użyciu irańskich dronów Shahed - podaje portal Ukraińska Prawda, powołując się na lokalne władze. "Podczas ostatniego alarmu lotniczego, który trwał ponad 3,5 godziny, agresor próbował uderzyć swoimi UAV. Według wstępnych informacji była to irańska amunicja 'Shahed', którą zaatakowano stolicę z różnych kierunków" - przekazał szef administracji wojskowej miasta.

🇺🇦⚔️🇷🇺 — An impressive footage published on social medias show the #Ukrainian Air Defense systems attempting to shotdown, and then succeding, an Geran-2 #UAV over the #Kyiv/#Kiev city tonight. pic.twitter.com/D5SONycqEw