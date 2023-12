Rekordowa akceptacja dla nieposiadania dzieci przez młodych Polaków

Fundacja Allianz przeprowadził sondaż wśród młodych dorosłych z pięciu europejskich państw: Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Grecji, pytając ich o stosunek do nieposiadania dzieci.

Badaniu poddano opinie osób w wieku od 18 do 29 roku życia. Jego autorzy założyli, że to właśnie ludzie w tym wieku stają przed perspektywą ewentualnego założenia rodziny. Zadano w jego ramach pytanie: “Czy rozumiem, kiedy w dzisiejszych czasach ludzie wahają się, czy mieć dzieci?”. Wynika z niego, że zrozumienie dla nieposiadania dzieci jest rekordowo wysoki wśród młodych Polaków – akceptowało to 86 proc. respondentów z Polski – zrelacjonował w czwartek Polsat.

“To więcej niż we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Grecji” – napisano o Polsce w raporcie z badania. Zrozumienie dla nieposiadanie dzieci zadeklarowało 82 proc. młodych Włochów, 81 proc. Brytyjczyków, 78 proc. Niemców i 75 proc. Greków.

Wyniki badań telewizja Polsat zwróciła się o wytłumaczenie dlaczego aprobata dla nieposiadania dzieci najwyższa jest właśnie w Polsce skomentował dyrektor badającego demografię Instytutu Pokolenia Michał Kot. Według niego – “Jedną z przyczyn takich wyników ankiety może być to, że kwestia rodziny zawsze była traktowana w Polsce jako sprawa prywatna, co odróżnia nas od protestanckiej części Europy. Po prostu źle widziane jest namawianie do posiadania dzieci.”

Kot uznał, że takie nastawienie mogło nasilić się także pod wpływem wojny na Ukrainie. “W badaniach jakościowych, jakie prowadziliśmy na przełomie 2022 i 2023 r., bardzo często padały określenia, szczególnie na ścianie wschodniej, że to nie jest dobry czas na posiadanie dzieci” – powiedział Kot.

Według relacji Polsatu wśród młodych Polaków badanie wykazało też największą rezerwę wobec praktyki adopcji dzieci.

W 2022 roku w Polsce urodziło się 305 tys. dzieci. To wynik najniższy od końca II wojny światowej.

