Rekordowy spadek liczby urodzeń w Polsce. Najmniej od II wojny światowej

W 2022 roku w Polsce urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej – wynika ze wstępnych szacunków GUS.

W Polsce w 2022 r. urodziło się zaledwie 305 tys. dzieci – wskazują wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. „To o ponad 26 tys. mniej niż w 2021 r. i najmniej w powojennej historii. Liczba urodzeń stopniowo spada od 2018 r.” – podkreślił w poniedziałek portal Bankier.pl.

W latach 50. w Polsce przychodziło na świat ponad 700 tys. dzieci rocznie. Liczba ta spadła do ponad pół miliona pod koniec kolejnej dekady, by odbić i w 1983 r. sięgnąć przeszło 720 tys. Kolejny dołek rozpoczął się 20 lat później – w 2003 r. Urodziło się wówczas 351,1 tys. dzieci. „W 2020 r. było o włos od pobicia tego niechlubnego rekordu. Rok później już się to niestety 'udało’, a miniony rok przyniósł dalszy spadek” – podkreśla Bankier.pl.

„Od około 30 lat utrzymuje się zjawisko depresji urodzeniowej – niska liczba urodzeń nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń” – zwracają uwagę analitycy GUS. „Współczynnik dzietności obniżył się z 1,39 w 2020 r. do 1,33 w 2021 r., co oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15–49 lat) przypadało 133 urodzonych dzieci (zarówno w miastach, jak i na wsi)” – dodają.

Ich zdaniem „optymalna wielkość tego współczynnika, określana jako korzystna dla stabilnego rozwoju demograficznego, to 2,10–2,15, tj. gdy w danym roku na 100 kobiet w wieku 15–49 lat przypada średnio co najmniej 210–215 urodzonych dzieci”.

„Obserwowane od początku transformacji ustrojowej zmiany postaw i priorytetów życiowych młodych ludzi (osiągnięcie określonego poziomu wykształcenia i stabilizacji ekonomicznej) spowodowały przesunięcie wieku zakładania rodziny. Obecnie najwyższa płodność cechuje kobiety w wieku 27–31 lat, co oznacza podwyższenie wieku najczęstszego rodzenia dzieci średnio o 6–8 lat w stosunku do początku lat transformacji oraz o ok. 4 lata w stosunku do początku XXI wieku. W konsekwencji, w 2021 r. mediana wieku kobiet rodzących dziecko wyniosła prawie 31 lat (wobec 26 lat w 1990 r. i 2000 r.)” – podkreśla GUS.

Czynniki powodujące ten stan rzeczy to m.in.: wielkość grupy kobiet w wieku rozrodczym, zmiany kulturowe oraz wzrost dochodów. W tym roku doszła też inflacja i niepewne perspektywy gospodarcze, a także wojna.

W listopadzie ub. roku urodziło się w Polsce 23 tys. dzieci. To najniższy miesięczny wynik od ponad 70 lat. Miesiąc później wspomniana liczba wyniosła 22 tys. Dodatkowo za część urodzeń odpowiadali Ukraińcy przebywające w Polsce w związku z wojną.

Liczba zgonów wyniosła w 2022 roku więcej niż przed pandemią. Spadła jednak w porównaniu do 2020 i 2021 r. Zmarło ok. 448 tys. osób (to o 72 tys. mniej niż rok wcześniej).

bankier.pl / Kresy.pl