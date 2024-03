Obywatele Mołdawii zagłosują, czy chcą należeć do Unii Europejskiej

Chodzi o rozporządzenie dotyczące doprowadzenia przez kraje unijne do dobrego stanu co najmniej 30 proc. zdegradowanych siedlisk w ekosystemach lądowych, przybrzeżnych, słodkowodnych i morskich do roku 2030, 60 proc. do roku 2040 i 90 proc. do roku 2050. "Wstępna rekomendacja na głosowanie jest taka, żeby poprzeć, a w najgorszym wypadku wstrzymać się od głosu" - podał w niedzielę protal RMF FM. Tłem sprawy są m.in. protesty rolników w wielu krajach UE.

Poprzedni rząd był bowiem przeciwny temu rozporządzeniu.