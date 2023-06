Zniszczenie tamy w Nowej Kachowce. NYT: dowody wskazują na Rosjan

Tama w Nowej Kachowce została zaprojektowana tak, aby wytrzymać niemal każdy możliwy atak z zewnątrz. Dowody sugerują, że Rosja wysadziła ją od wewnątrz, ponieważ tama miała „piętę achillesa” – podaje New York Times (NYT). Medium opisuje wyniki swojego śledztwo.

Jak podał NYT w piątek, dowody sugerują, że tama w Nowej Kachowce, która zawaliła się 6 czerwca, została wysadzona przez ładunek wybuchowy umieszczony wewnątrz przez stronę, która kontroluje tamę, czyli przez Rosję. Tamę zbudowano w czasach ZSRR, Moskwa posiada więc dokładne plany inżynieryjne obiektu.

U podstawy tamy znajdował się ogromny betonowy blok, przez który przebiegało wąskie przejście konserwacyjne i galeria, dostępne z maszynowni tamy. Jak wskazują dowody, to właśnie w tym przejściu zdetonowano ładunek wybuchowy, który zniszczył zaporę.

NYT podaje, że 6 czerwca o godzinie 2.35 i 2.54 czujniki sejsmiczne na Ukrainie i w Rumunii wykryły oznaki dużych eksplozji. Świadkowie mieli słyszeć eksplozje między godziną 2.15 a 3.00, a tuż przed tym, jak tama pękła, amerykańskie satelity wywiadowcze przechwyciły sygnały cieplne w podczerwieni, które także wskazywały na eksplozję.

Przeczytaj: „Nowy wymiar” wojny – Scholz o zniszczeniu zapory w Nowej Kachowce

Woda przepływająca przez pozostałości po zaporze dopiero po kilku dniach spadła do poziomu, który odsłonił górną część betonowego fundamentu. Doznał on uszkodzeń strukturalnych. Specjaliści, z którymi rozmawiał NYT sugerują, że to mocny dowód na to, że fundament został wysadzony.

„Jeśli celem było zniszczenie samej zapory, należało wywołać dużą eksplozję” – oświadczył w rozmowie z NYT Michael W. West, inżynier geotechniczny i ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa zapór i analizy wypadków. „Galeria w betonowym sercu konstrukcji była idealnym miejscem do umieszczenia ładunku wybuchowego” – podkreślił.

Zobacz także: Zełenski: MTK rozpoczyna śledztwo w sprawie wysadzenia tamy w Nowej Kachowce

Inżynierowie zastrzegają jednak, że dopiero pełne zbadanie tamy po wypłynięciu wody ze zbiornika pozwoli określić dokładną sekwencję zdarzeń prowadzących do zniszczenia.

Ihor Strelets, inżynier, który w latach 2005-2018 pełnił funkcję zastępcy kierownika ds. zasobów wodnych Dniepru, powiedział, że jako projekt budowlany z czasów zimnej wojny fundament zapory został zaprojektowany tak, aby wytrzymać niemal każdy rodzaj ataku z zewnątrz. Jak zaznaczył, doszedł do wniosku, że eksplozja w galerii zniszczyła część betonowej konstrukcji, a inne jej fragmenty zostały następnie wyrwane przez siłę wody. „Nie chcę, aby moja teoria była poprawna, ale to jedyne wytłumaczenie” – powiedział.

Przeczytaj: „Oburzający akt” – Stoltenberg komentuje wysadzenie tamy w Nowej Kachowce

nytimes.com / Kresy.pl