USA i NATO: będzie więcej systemów obrony powietrznej dla Ukrainy

Prezydent USA Joe Biden oświadczył, że wątpi, by prezydent Rosji Władimir Putin użył taktycznej broni nuklearnej. Przyznał jednak, że istnieje ryzyko niezamierzonego konfliktu. "Nie sądzę, że on to zrobi. Ale myślę, że to nieodpowiedzialne, by mówić, jako światowy przywódca jednego z największych mocarstw nuklearnych na świecie, że może użyć taktycznej broni jądrowej na Ukrainie" - powiedział Biden w rozmowie z CNN.

"Putin jest racjonalnym aktorem, który znacznie się przeliczył" - dodał. Biden wyraził opinię, że przemówienie Putina uzasadniające wojnę oraz jego ambicje "zjednoczenia" rosyjskojęzycznych narodów było nieracjonalne.