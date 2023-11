Szef Pentagonu z wizytą w Kijowie

Szef Pentagonu Lloyd Austin poinformował w poniedziałek, że przybył z wizytą do Kijowa. Oświadczył, że USA “będą nadal, teraz i w przyszłości, wspierać Ukrainę”.

Szef Departamentu Obrony USA poinformował o swojej wizycie w Kijowie na platformie X (dawniej Twitter). “Przybyłem do Kijowa, by spotkać się z przywódcami Ukrainy. Jestem dziś tutaj, aby przekazać ważne przesłanie: Stany Zjednoczone będą nadal, teraz i w przyszłości, wspierać Ukrainę w walce o wolność, przeciwko agresji rosyjskiej” – napisał.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.

I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023