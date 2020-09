Lockheed Martin podpisał kontrakt na kolejne systemy HIMARS dla Rumunii

Departament Obrony USA podpisał umowę z korporacją Lockheed Martin na produkcję kolejnej partii wyrzutni rakietowego systemu artyleryjskiego HIMARS. Sprzęt trafi m.in. do Rumunii.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poinformował w poniedziałek o podpisaniu umowy z korporacją Lockheed Martin. Dotyczy ona produkcji kolejnej partii wyrzutni rakietowego systemu artyleryjskiego HIMARS. Trafią one m.in. do Rumunii.

Umowa ma wartość 183 mln dolarów.

Producent ma dostarczyć w ramach umowy 28 wyrzutni M142. Mają one trafić do zamawiającego w okresie 2022 – 2023. W momencie podpisania umowy uruchomione zostało pełne finan­so­wa­nie (bez procentowego podziału na użytkowników). Sprzęt będzie dostarczony do jednostek US Marine Corps, a także (poprzez procedurę FMS) do Rumunii.

Jest to kolejna transza sprzętu w przypadku klienta ekspresowego. W sierpniu 2017 roku Departament Obrony formalnie zamówił pierwszą baterię HIMARS dla Rumunii. Departament pośredniczył wówczas w transakcji na mocy procedury FMS. Rumuńskie wojsko ma otrzymać łącznie 54 wyrzutnie razem z dodatkowym sprzętem (niezbędnym do wyposażenia trzech baterii).

System HIMARS został do tej pory sprzedany dwóm państwom europejskim – Rumunii oraz Polsce.

Poprzez procedurę FMS Polska zamówiła 20 wyrzutni (dla pierwszej baterii, a także dla Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu).

Przypomnijmy, że w październiku zeszłego roku informowaliśmy, iż Polska kupuje HIMARS bez transferu technologii. Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało wówczas stronie amerykańskiej oficjalny wniosek o zakup wyrzutni rakietowych HIMARS. Oznaczało to, że Polska ostatecznie uległa w sprawie transferu technologii i kupiła wyrzutnie „z półki”, podobnie, jak wcześniej uczyniła to Rumunia.

HIMARS to lekka, mobilna wyrzutnia pocisków rakietowych ziemia-ziemia, w tym kierowanych GMLRS i ATACMS, na podwoziu kołowym. Może być transportowana samolotami C-130 lub większymi, w celu szybkiego przerzutu na pole walki. Każda pojedyncza wyrzutnia HIMARS może pomieścić sześć pocisków GMLRS albo pojedynczy ATACMS o zasięgu do 300 kilometrów.

defense.gov / zbiam.pl / Kresy.pl