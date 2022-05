Morawiecki zarzucił Norwegii „żerowanie” na wojnie. „Powinni się podzielić”

Nadmiarowe zyski Norwegii z ropy i z gazu przekroczą sto miliardów euro. To jest pośrednie żerowanie na wywołanej przez Putina wojnie – oświadczył w sobotę premier Mateusz Morawiecki. „Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest sprawiedliwe” – dodał. Wyraził opinię, że „oni powinni się tym błyskawicznie podzielić”.

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w sobotę w Q&A z młodzieżą. Szef rządu był pytany m.in. o politykę energetyczną. Morawiecki wyraził opinię, że nadmiarowe – przewyższające średnią roczną z ostatnich lat – zyski z ropy i gazu „małego pięciomilionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą sto miliardów euro”.

„My się wszyscy oburzamy na Rosję, i słusznie. Bandycki napad, bandyci, zbrodniarze i tak dalej, ale szanowni państwo, młodzi ludzie, coś jest nie tak. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii” – powiedział premier, cytowany przez portal Business Insider. „Oni powinni się tym błyskawicznie podzielić” – dodał.

Wyraził opinię, że nie jest to „normalna” i „sprawiedliwa” sytuacja. „To jest również żerowanie – niechcący oczywiście, bo to nie jest wina przecież Norwegii, ta wojna na Ukrainie – ale to jest pośrednie żerowanie na tym, co się dzieje. Na wywołanej przez Putina wojnie” – stwierdził.

W 2021 roku norweski gaz zaspokajał jedną czwartą europejskiego zapotrzebowania, dostarczając ponad 113 mld m sześc. surowca. W marcu rząd zatwierdził zwiększenie produkcji o co najmniej 1,4 mld m sześc. Dodatkowe 5-7 mld ma przynieść wznowienie pracy przez zakład produkujący gaz skroplony.

Cześć norweskich analityków przewiduje, że łączna produkcja gazu przez Norwegię może w tym roku wzrosnąć do 126,5 mld m sześciennych, ale są wątpliwości, czy dostawy na tak wysokim poziomie mogą być przez dłuższy czas utrzymywane. Wiadomo, że część złóż może wyjść z eksploatacji szybciej, niż nowe zostaną przygotowane.

