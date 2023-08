Zmasowany, największy od miesięcy atak z powietrza Rosji na Ukrainę [+VIDEO/+FOTO]

Według strony ukraińskiej, w nocy Rosja zaatakowała Ukrainę przy użyciu blisko 30 rakiet manewrujących i kilkunastu dronów, z których niemal wszystkie zestrzelono. Był to najsilniejszy atak od miesięcy. Są zabici.

W nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Strona ukraińska zaznacza, że był to największy rosyjski atak od wiosny.

Według ukraińskich sił powietrznych, łącznie zarejestrowano 44 wrogie cele powietrzne, z których 43 zniszczono.

„Zniszczono wszystkie 28 rakiety manewrujące i 15 z 16 dronów uderzeniowych” – głosi oficjalny komunikat Sił Powietrznych Ukrainy. Podano też, że w odparcie ataku zaangażowane były rakietowe siły przeciwlotnicze, samoloty myśliwskie czy mobilne grupy ogniowe.

Strona ukraińska podaje, że do ataku Rosjanie użyli 11 bombowców strategicznych Tu-95MS, które wystrzeliły 28 rakiet typu Ch-101/Ch-505/Ch-55. W przypadku dronów były to aparaty typu Shahed-136/131. Wszystkie rakiety i niemal wszystkie drony, jak twierdzą Ukraińcy, zniszczono w granicach obwodów kijowskiego, czerkaskiego, odeskiego i mikołajowskiego.

Wcześniej władze Kijowa podawały, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 20 wrogich celów. Nie obyło się jednak bez ofiar. Wiadomo na razie, że w stolicy Ukrainy dwie osoby zginęły, są też ranni. Według mera miasta, Witalija Kliczki, to dwóch mężczyzn. Z kolei młoda kobieta została ranna odłamkami szkła.

Ponadto, w rejonach fastowskim i buczańskim obwodu kijowskiego zarejestrowano pożary oraz uszkodzenia bądź zniszczenia budynków mieszkalnych. Według lokalnej policji, spadające fragmenty dronów uszkodziły kilka domów, ale ofiar nie było. Część odłamków rosyjskiej rakiety spadło też na jeden z cmentarzy. Wybuchł tam pożar, który szybko ugaszono. W innym miejscu uszkodzony został dwupiętrowy budynek. Wybuchł pożar, ale został ugaszony. Zaznaczono, że nie było ofiar, gdyż stróż w porę nakazał mieszkańcom udać się do schronu.

❗️In the #Kyiv region, fragments of a #Russian rocket damaged private houses and a cemetery.

There are no casualties in the region. Rescuers and police are working on the ground. pic.twitter.com/6B0VzgWqfv

— NEXTA (@nexta_tv) August 30, 2023