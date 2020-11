Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów. Jej działalność naraziła Skarb Państwa na straty ponad 24 mln zł [+FOTO]

Służby zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów w województwie wielkopolskim. Gdyby towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 24 mln zł.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) i Prokuratura Krajowa rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która produkowała nielegalne papierosy – poinformowała KAS w piątek. Zlikwidowano także nielegalną fabrykę papierosów w województwie wielkopolskim. W zlikwidowanej nielegalnej fabryce zabezpieczono 4,8 mln szt. papierosów i prawie 18 ton tytoniu oraz urządzenia do produkcji i pakowania papierosów. Podkreślono, że gdyby towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść ponad 24 mln zł.

„W hali zakładu rolno-hodowlanego na terenie woj. wielkopolskiego działała nielegalna fabryka papierosów. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 10 osób (3 Polaków i 7 Białorusinów). Dwóch podejrzanych próbowało uciec przez otwór wentylacyjny” – czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że na terenie obiektu znajdowały się linie technologiczne, służące do produkcji i paczkowania papierosów, maszyny do suszenia i rozdrabniania tytoniu. Urządzenia mogły produkować ok. 2 tys. papierosów na minutę. Umożliwiało to produkowanie dziennie ok. 1,2 mln, a w skali miesiąca ponad 25 mln. Wartość wszystkich urządzeń oszacowano wstępnie na blisko 2,5 mln zł.

Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu ponad 4,8 mln szt. papierosów, prawie 18 ton tytoniu oraz półprodukty, które służyły do produkcji wyrobów tytoniowych. Rynkowa wartość zabezpieczonych wyrobów tytoniowych wyniosła ponad 16 mln zł. Gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności podatkowych mogły wynieść ponad 24 mln zł.

Zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karnych skarbowych.

Również w połowie października Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowały w okolicy Słupska fabrykę nielegalnych papierosów. Jej działanie naraziło skarb państwa na straty ponad 24 mln zł.

Na początku października KAS i CBŚP udaremniły próbę przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy. „Blisko 2,5 mln nielegalnych papierosów ukryto w naczepie pojazdu” – podawały wówczas służby. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru wynosiła ponad 1,7 mln zł.

Pod koniec września CBŚP w województwie śląskim zlikwidowało nielegalną fabrykę papierosów. Produkowała ona około 2 tysięcy papierosów na minutę. Zlikwidowane zostały dwa magazyny i przejęto towar o wartości 7 mln zł. Zatrzymanych zostało 21 osób. Wstępne szacunki prokuratury wskazują, że działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na ponad 6 milionów złotych.

Także w połowie września policjanci z CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się nielegalną produkcją papierosów, działającą na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymano 16 osób, w tym 12 Ukraińców.

W sierpniu również KAS i CBŚP zlikwidowały dwie nielegalne fabryki papierosów.

gov.pl / Kresy.pl