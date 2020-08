CBŚP zlikwidowało dwie nielegalne fabryki papierosów. Zatrzymano 8 osób, w tym 6 Ukraińców

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili na terenie województwa mazowieckiego dwie akcje wymierzone w nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Zlikwidowano dwie fabryki nielegalnych papierosów i zatrzymano 8 osób, w tym 6 obywateli Ukrainy. Gdyby przejęte wyroby tytoniowe trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 16,7 mln zł.

Jak podało we wtorek CBŚP, pierwszą z akcji przeprowadzili policjanci lubelskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Mazowieckim Urzędem Celno-Skarbowym, pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Lublinie. Funkcjonariusze przeszukali 4 obiekty na terenie powiatu piaseczyńskiego. Zatrzymano 8 mężczyzn w wieku od 25 do 50 lat, w tym 6 obywateli Ukrainy. Jeden z zatrzymanych Polaków był ścigany listem gończym. Akcja przyniosła także efekt w postaci przejęcia kompletnej linii do produkcyjnej o wydajności wynoszącej milion papierosów dziennie, kompresora i agregatu prądotwórczego z zapasem 1,7 tys. litrów oleju napędowego. Zabezpieczono ponad milion nielegalnych papierosów oraz półprodukty do ich wyrobu. Gdyby zabezpieczone papierosy trafiły na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić co najmniej 6,7 mln złotych.

Zatrzymana na terenie powiatu piaseczyńskiego grupa mogła działać od czerwca i wprowadzić na rynek pod szyldem dwóch znanych zagranicznych marek nawet 6 mln papierosów. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych, a także bezprawnego wprowadzenia do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym i przestępstw karnoskarbowych. Wszyscy zatrzymani trafili do aresztu tymczasowego.

Drugą fabrykę nielegalnych papierosów zlikwidowano na terenie powiatu pułtuskiego. W akcji brali udział funkcjonariusze z warszawskiego Zarządu CBŚP i mazowieckiej KAS. Przejęto maszyny do produkcji i pakowania papierosów, a także do odzyskiwania tytoniu z odpadów papierosowych oraz wysokowydajny agregat prądotwórczy. Zdolności produkcyjne fabryki oceniono na milion papierosów dziennie. Zabezpieczono surowce i półprodukty do produkcji papierosów; wartość samej zabezpieczonej krajanki tytoniowej to ponad 6,5 mln zł. Śledczy ocenili, że w wyniku nielegalnej działalności fabryki Skarb Państwa mógłby stracić około 10 mln zł.

