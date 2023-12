Zełenski rozmawiał z Orbánem. Nagranie obiegło sieć

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Węgier Viktor Orbán przeprowadzili krótką rozmowę podczas niedzielnej ceremonii zaprzysiężenia Javiera Mileia na nowego prezydenta Argentyny.

Niedzielna rozmowa Zełenskiego i Orbána została pokazana na kanale Senatu Argentyny na YouTube. Temat rozmowy nie jest znany. Ukraińskie media spekulują, że mogła dotyczyć sporu o ewentualne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej.

