Zełenski podziękował sojusznikom za wsparcie – nie wymienił Polski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu tzw. formatu Ramstein podziękował szeregowi państw sojuszniczych za wsparcie. Wśród nich nie było Polski. Nasz kraj wymienił dopiero po czasie, na ostatnim miejscu. W spotkaniu nie uczestniczył szef MON Mariusz Błaszczak.

Przypomnijmy, że w środę w Brukseli odbyło się 16. spotkanie grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy, czyli tzw. formatu Ramstein. Uczestniczyło w nim 50 ministrów obrony z państw sojuszniczych Ukrainy, na czele z sekretarzem stanu USA, Lloydem Austinem. Na spotkanie przybył też niespodziewanie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. Nieobecny był polski minister obrony, Mariusz Błaszczak, będący mocno zaangażowany w kampanię wyborczą. Polskę reprezentował ambasador RP przy NATO, Tomasz Szatkowski.

Po spotkaniu prezydent Ukrainy zamieści na platformie X (dawniej Twitter) wpis, w którym podziękował grupie państw za „potężne decyzje” ws. wsparcia wojskowego i potwierdzenie dotychczasowych zobowiązań.

„Dziękuję USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Finlandii, Kanadzie, Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Niemcom, Bułgarii, Litwie za ich potężne decyzje o wsparciu wojskowym dla Ukrainy i potwierdzenie dotychczasowych zobowiązań na dzisiejszym spotkaniu „Ramstein”. To ważne kroki, szczególnie, że nadchodzi zima. Międzynarodowa koalicja pracuje na wspólne zwycięstwo” – napisał Zełenski.

