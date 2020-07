Zdjęcia satelitarne potwierdzają obecność dwóch Su-24 rosyjskiej produkcji w Libii w bazie Al Dżufra

Ostatnie zdjęcia satelitarne bazy lotniczej Al Dżufra w środkowej Libii pokazują dwa samoloty bojowe rosyjskiej produkcji Su-24 zaparkowane przed utwardzonymi schronami dla samolotów na południowym krańcu bazy – poinformował w czwartek portal The Drive.

Jak poinformował w czwartek portal The Drive, nowe zdjęcia satelitarne bazy Al Dżufra w środkowej Libii ujawniły ciągłą obecność bojowych samolotów rosyjskiej produkcji Su-24.

Oznacza to, że odrzutowce te nadal działają poza bazą prawie miesiąc po tym, jak amerykańskie dowództwo Afryki opublikowało ich pierwsze zdjęcia. Wszystko to dzieje się w kontekście nasilającego się powietrznego wyścigu zbrojeń w trakcie wojny domowej w Libii.

Para odrzutowców szturmowych Su-24 pojawiła się na zdjęciach z 13 lipca 2020 roku, które portal The War Zone otrzymały z Planet Labs. Zdjęcie US Africa Command (AFRICOM), które uchwyciło lądowanie Su-24 w Al Dżufra, zostało zrobione 18 czerwca. Rosja wysłała łącznie co najmniej 14 myśliwców bojowych do Libii, w tym myśliwce Su-24 i MiG-29 w maju.

Rząd USA oświadczył, że ich zdaniem za obsługę samolotów odpowiadają rosyjscy najemnicy z Grupy Wagnera, a także że obsługują różnorodną infrastrukturę pomocniczą w różnych bazach libijskich, wspierając Libijską Armię Narodową (LNA) chalifa Heftara. Samoloty Su-24 można było zobaczyć na wcześniejszych zdjęciach satelitarnych bazy lotniczej Al Chadim we wschodniej Libii, a także w Al Dżufra. Grupa Wagnera jest co najmniej ściśle powiązana z agencją wywiadu wojskowego Rosji, którą powszechnie określa się rosyjskim akronimem GRU.

Zobacz też: Amerykańskie dowództwo: Rosyjskie myśliwce pomagają w Libii prywatnym firmom wojskowym [+Foto]

Wcześniejsze zdjęcia satelitarne pokazywały, co najmniej jedną wyprodukowaną w USA baterię rakiet ziemia-powietrze MIM-23 HAWK w bazie lotniczej Al Watija, którą Rząd Jedności Narodowej miał odzyskać w maju od Libijskiej Armii Narodowej. W sieci pojawiły się również niepotwierdzone materiały wideo przedstawiające elementy systemu HAWK poruszające się w kierunku Al Watijah, a także inne elementy na lotnisku Mitiga w Trypolisie.

Footage showing a Turkish HAWK SAM site installed at Mitiga air base #Libya pic.twitter.com/152E1DZUTR — Intel Air & Sea (@air_intel) January 17, 2020

Zobacz też: Turecka armia wysłała do Libii kolejne samoloty transportowe

