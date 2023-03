Zatrzymano cudzoziemca podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji

Szef dyplomacji UE ostrzegł, że w razie rozmieszczenia na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej Białoruś może zostać objęta dalszymi sankcjami. "Przyjmowanie przez Białoruś rosyjskiej broni atomowej na własnym terytorium oznaczałaby nieodpowiedzialną eskalację i zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Białoruś może to jeszcze powstrzymać, to jej wybór. UE jest gotowa odpowiedzieć dalszymi sankcjami" - oświadczył na Twitterze.

#Belarus hosting Russian nuclear weapons would mean an irresponsible escalation & threat to European security. Belarus can still stop it, it is their choice.