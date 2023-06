Żaryn: Polska nie ma związku z wysadzeniem Nord Stream

Polska nie miała żadnych związków z wysadzeniem Nord Stream 1 i Nord Stream 2 – przekonywał w sobotę zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

Zastępca Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn, odniósł się do zarzutów, które mówią, że Poska mogła mieć wpływ na wysadzenie rosyjskich rurociągów. Jednocześnie o wysadzenie Nord Stream oskarżył Rosję.

„Polska nie miała żadnych związków z wysadzeniem Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Łączenie RP z tymi zdarzeniami jest bezpodstawne. Aktualna pozostaje hipoteza, że wysadzenia mogła dopuścić się Rosja, która miała motyw oraz zdolności do przeprowadzenia takiej operacji” – czytamy. „W tej sprawie od wielu miesięcy kolportowane są różnorodne teorie i hipotezy. Przypomina to taktykę szumu informacyjnego, którego celem jest zafałszowanie prawdziwego obrazu zdarzeń”.

Poland had no connection with the blowing up of Nord Stream 1 and Nord Stream 2. Associating RP with these events is baseless.

The hypothesis that the blow up was committed by Russia, which had the motive and the ability to carry out such an operation, remains valid. pic.twitter.com/kIdUrV5nia

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 10, 2023