Jak poinformował w poniedziałek Foreign Affairs Siły Zbrojne Ukrainy nie mogą korzystać z Leopardów 2 gdyż z niemal stu Leopardów 2, 26 zostało zniszczonych, a reszta ma problemy z konserwacją.

“Amerykańskie czołgi Abrams znacznie przewyższają ukraińską flotę składającą się głównie z czołgów T-64 i T-72 z czasów radzieckich. Ale takie same są niemieckie czołgi Leopard 2, których Ukraina użyła w letniej ofensywie. Leopardy 2 radziły sobie nieźle, ale nie były niezniszczalną superbronią. Z mniej niż 100 Leopardów 2 znajdujących się w ukraińskiej służbie co najmniej 26 zostało zniszczonych; innych nie można używać ze względu na problemy z naprawą i konserwacją. Podobnie jak wszystkie czołgi, Leopard 2 i Abrams, aby przetrwać na polu bitwy, wymagają ścisłej koordynacji połączonych sił z piechotą, artylerią i inżynierami na dużą skalę, a do przetrwania w walce wymagają rozbudowanej infrastruktury wsparcia. Ukraina okazała się niezdolna do ich zapewnienia w 2023 r. Słabo wspierane Leopardy 2 poprowadziły pierwsze letnie ataki, ale nie poczyniły większych postępów. Przydałoby się więcej takich zaawansowanych czołgów, ale ofensywa nie dostarcza wielu dowodów na to, że lepsze czołgi miałyby decydujące znaczenie” – czytamy.

Jak oświadczył niemiecki minister obrony Boris Pistorius, Niemcy planują w 2024 roku przeszkolić co najmniej 10 tysięcy żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według niego głównym priorytetem niemieckiej pomocy dla Ukrainy pozostają systemy obrony powietrznej. W szczególności Niemcy zamierzają w tym roku przekazać Ukrainie dodatkowe systemy przeciwlotnicze IRIS-T i przeciwlotnicze działa samobieżne Gepard.

Pistorius uznał, że Niemcy powinny przyspieszyć produkcję zbrojeń, a Berlin był gotowy podjąć się tego zadania. „Zaspokajamy najpilniejsze potrzeby Ukrainy tu i teraz bronią, materiałami i szkoleniami” – powiedział Pistorius.

W szczególności Minister Obrony Niemiec obiecuje Ukrainie dodatkowe dostawy artylerii i amunicji artyleryjskiej oraz ponad 80 czołgów Leopard 1. Pistorius obiecuje także Ukrainie dostawy transporterów opancerzonych, czołgów inżynieryjnych, 450 pojazdów, systemów rozminowywania, dronów, radarów i systemów rozpoznawczych.

Kresy.pl/FA