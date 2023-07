Duda nie wyklucza udziału polskiej armii w misji pokojowej na Ukrainie

Prezydent Andrzej Duda nie wyklucza udziału polskich sił w ewentualnej misji pokojowej NATO na Ukrainie po zawarciu rozejmu.

Polski prezydent udzielił wywiadu niemieckiemu dziennikowi Bild. W opublikowanym we wtorek materiale Andrzej Duda oświadczył, że „w interesie Polski jest, by Ukraina weszła do NATO tak szybko, jak to możliwe”. Dodał, że Ukraina „ma silną armię z dużym doświadczeniem”. Podkreślił jednak, że „taka decyzja nie zapadnie” podczas szczytu NATO w Wilnie.

„Trzeba poczekać na koniec wojny” – zauważył.

„Jeżeli Ukraina dziś, w trakcie wojny, zostałaby przyjęta do NATO to od razu zażądałaby zastosowania artykułu 5.” – zaznaczył prezydent. Chodzi o zobowiązanie do zbiorowej obrony w razie ataku na jednego z członków Sojuszu.

„Wówczas pozostałe państwa sojusznicze musiałyby pomóc bronić Ukrainy. Wtedy doszłoby do wojny” – dodał.

Bild relacjonuje, że polski prezydent nie wykluczył możliwości stacjonowania polskich żołnierzy na Ukrainie, gdy dojdzie do zawieszenia broni z Rosją. „To zależy od tego, jakie będą uzgodnienia” – wskazał Duda.

Jak podkreślił, gdyby zapadła decyzja o „operacji pokojowej”, w trakcie której państwa Zachodu pilnowałyby na przykład przestrzegania rozejmu to Polska mogłaby w tym uczestniczyć. „Jeżeli będzie to decyzja NATO, to jako odpowiedzialny członek Sojuszu zastosujemy się do niej” – powiedział.

bild.de / rp.pl / Kresy.pl