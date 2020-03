Wzrost zakażeń koronawirusem w Turcji jest szybszy niż we Włoszech

Profesor Michael Tanchum alarmował w piątek na twitterze, że wzrost zakażeń koronawirusem w Turcji jest znacznie szybszy niż we Włoszech.

Profesor Michael Tanchum udostępnił na swoim profilu w mediach społecznościowych wykres rozwoju koronawirusa w Turcji. Po porównaniu przypadków zakażenia z czasem, w którym były one zgłaszane okazuje się, że wirus w Turcji rozwija się szybciej niż we Włoszech.

⚠️🇹🇷 TURKEY #COVID19 CRISIS ESCALATES: ⬆️87% ‼️

⚠️🇹🇷 Turkey’s #coronavirus Growth Rate Increasing Much *FASTER* than 🇮🇹 Italy’s Growth Rate (See Curve in Graph)

⚠️Total Cases = 670 ⬆️ +311

+1->+4->+13->+29->+51->+93->+168->311#CoronaVirusUpdate #Covid19turkiye https://t.co/ZrRCbtg5sm pic.twitter.com/70vMLONtb6

— Prof. Michael Tanchum (@michaeltanchum) March 20, 2020