Orban i Zełenski spotkają się osobiście pomimo pandemii

Ukraińskie MSZ pracuje nad organizacją spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Pomimo pandemii koronawirusa będzie to spotkanie „wirtualne”, lecz rzeczywiste.

O zamiarze organizacji osobistego spotkania Zełenskiego z Orbanem powiedział w poniedziałek portalowi Ukraińska Prawda minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Do spotkania obu przywódców miałoby dojść pod koniec kwietnia bądź na początku maja.

„Będziemy gotowi zorganizować spotkanie przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa, nawet jeśli w tym momencie sytuacja z koronawirusem nie będzie w pełni uregulowana, a ograniczenia pozostaną” – mówił Kułeba.

Zdaniem szefa ukraińskiej dyplomacji przeprowadzenie spotkania zależy od woli obu stron do rozwiązania spornych kwestii pomiędzy Ukrainą a Węgrami.

Kułeba powiedział, że ​​podczas rozmów Ukraina będzie dążyć do zniesienia węgierskiego weta w kwestii integracji Ukrainy z NATO bez zmiany ukraińskiego ustawodawstwa. Minister spraw zagranicznych Ukrainy mówił, że w trakcie ostatnich rozmów ze swoim węgierskim odpowiednikiem Peterem Szijjarto zauważył chęć strony węgierskiej do rozwiązania spornych kwestii. „Nie powinno być tak, że oni narzucają nam rozwiązanie albo my narzucamy je im. Musimy wspólnie znaleźć rozwiązanie, które równoważy interesy Ukrainy i Węgier” – podkreślał Kułeba.

Jak podawaliśmy w ubiegłym tygodniu, premier Węgier Viktor Orban przyjął zaproszenie do złożenia wizyty na Ukrainie. Wówczas informowano, że szef węgierskiego rządu przyjedzie na Ukrainę po opanowaniu pandemii koronawirusa.

Węgry i Ukraina toczą spór o dwie kontrowersyjne ustawy godzące w prawa mniejszości narodowych na Ukrainie, w tym prawa mniejszości węgierskiej. Są to ustawa o oświacie oraz ustawa o języku ukraińskim. W obu przypadkach Komisja Wenecka wskazała, że niektóre zapisy tych ustaw godzą w prawa mniejszości. Po wejściu w życie ukraińskiej ustawy oświatowej Węgry ogłosiły blokadę integracji Ukrainy z UE i NATO do czasu zmiany kontrowersyjnych przepisów i utrzymują ją do tej pory mimo nacisków USA.

Kresy.pl / pravda.com.ua