Wydaleni z Mołdawii rosyjscy dyplomaci opuścili kraj

Łącznie, z Mołdawii wyjechało 45 rosyjskich dyplomatów i pracowników ambasady Rosji w Kiszyniowie. Wcześniej mołdawskie władze zażądały znacznej redukcji personelu tej placówki.

Jak podała w poniedziałek agencja TASS, rosyjscy dyplomaci i pracownicy ambasady Rosji w Mołdawii, którym władze tego kraju nakazały go opuścić, wyjechali. Wcześniej władze w Kiszyniowie zażądały od Moskwy zredukowania personelu dyplomatycznego w tej placówce.

Według oświadczenia strony rosyjskiej, łącznie to około 70 osób. Wśród nich jest 45 pracowników ambasady oraz członkowie ich rodzin. Wszyscy odlecieli z lotniska w Kiszyniowie na pokładzie samolotu Tu-214. Dodano, że władze Mołdawii zapewniły konieczne wparcie.

Personel ambasady Federacji Rosyjskiej w Kiszynoiwie liczył 94 osoby. Obecnie został zredukowany do 25.

🇲🇩#Moldova expels 45 Russian diplomats and employees of Russian Embassy, demanding to downsize the embassy from 84 people to 25, NewsMaker reported. pic.twitter.com/JNL1a9aRnT

— KyivPost (@KyivPost) August 15, 2023