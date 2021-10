Wspólne manewry morskie Chin i Rosji

Rosyjska i chińska marynarka wojenna rozpoczęły manewry morskie Joint Sea 2021 na Morzu Japońskim, przekazała agencja prasowa Tass w czwartek powołując się na biuro prasowe rosyjskiej Floty Pacyfiku.

Jak przekazała agencja prasowa Tass w czwartek powołując się na biuro prasowe rosyjskiej Floty Pacyfiku, rosyjska i chińska marynarka wojenna rozpoczęły manewry morskie Joint Sea 2021 na Morzu Japońskim.

„W dniach 14-17 października na Morzu Japońskim odbywają się rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie Joint Sea 2021” – podało biuro prasowe.

Rosyjska marynarka wojenna jest reprezentowana w ćwiczeniach przez duży okręt przeciw okrętom podwodnym „Admirał Pantelejew”, korwety Projektu 20380 Bohater Federacji Rosyjskiej „Aldar Cydenzhapov” i „Gromkij”, dwa trałowce typu przybrzeżnego, okręt podwodny Projektu 877, łódź rakietową oraz holownik ratowniczy.

Chińskie okręty wojenne biorące udział w manewrach morskich to między innymi niszczyciele Kunming i Nanchang, korwety Qinzhou i Luzhou, a także okręt podwodny z silnikiem diesla, statek zaopatrzeniowy i statek ratunkowy. Jak poinformowało biuro prasowe, 13 października grupa chińskich okrętów wojennych dotarła do miejsca zakotwiczenia w Zatoce Piotra Wielkiego.

W ćwiczeniach zaangażowanych jest również 12 samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego Floty Pacyfiku i chińskiej marynarki wojennej.

W trakcie wspólnych manewrów załogi okrętów z obu krajów będą ćwiczyć wspólne manewrowanie taktyczne i przeciwminowe dla grup marynarki wojennej, a także prowadzić ostrzał artyleryjski do celów morskich, tropić i blokować w wyznaczonym obszarze okręt podwodny fikcyjnego przeciwnika, podało biuro prasowe.

Chociaż takie ćwiczenia odbywały się już wcześniej, raporty mówią, że jest to pierwszy raz, kiedy Chiny wysłały samoloty do zwalczania okrętów podwodnych i niszczyciele o wyporności ponad 10 000 ton na ćwiczenia za granicą. Chiny i Rosja są zjednoczone w przeciwstawianiu się dominującym wpływom USA w sprawach globalnych i były ostrymi krytykami potknięć w polityce zagranicznej Waszyngtonu w Afganistanie.

Pekin mocno skrytykował ogłoszoną w zeszłym miesiącu umowę z Australią na zakup floty ośmiu okrętów podwodnych o napędzie atomowym zbudowanych z wykorzystaniem amerykańskiej technologii, która jest w dużej mierze postrzegana jako odpowiedź na znacznie ulepszone zdolności chińskiej marynarki wojennej.

Jak poinformowało kilka dni temu dowództwo amerykańskiej Floty Pacyfiku, dwie grupy uderzeniowe lotniskowców USA USS Ronald Reagan i USS Carl Vinson połączyły siły z brytyjską grupą uderzeniową lotniskowca HMS Queen Elizabeth i zgrupowaniem japońskich okrętów wojennych na czele z japońskim okrętem lotniczym-śmigłowcowcem klasy Hyuga, JS Ise. Wszystkie jednostki biorą udział w wielkich manewrach na Morzu Filipińskim w okolicach Okinawy.

Łącznie, w ćwiczeniach uczestniczy ponad 15 tys. marynarzy z sześciu państw: USA, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz Niderlandów, Kanady i Nowej Zelandii. Jak podano, pokazuje to zdolność US Navy do bliskiej współpracy w ramach sieci sojuszniczej i partnerskiej, we wsparciu dla wolności i otwartości Indo-Pacyfiku.

