Wojsko Polskie otrzymało pierwsze Rosomaki z wieżą ZSSW-30 [+FOTO]

Jak poinformowało w czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, na uzbrojenie Wojska Polskiego zostały przyjęte pierwsze wozy KTO Rosomak wyposażone w nowy system wieżowy ZSSW-30.

“Pięć kołowych transporterów opancerzonych zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30 z wyrzutnią Spike. Wieża ma polskie głowice optoelektroniczne. Nowy sprzęt będzie przeznaczony do zwalczania celów opancerzonych oraz obiektów i umocnień wykorzystywanych przez przeciwnika, jak również do wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych” – czytamy.

Uzbrojenie zostało przekazane 21. Brygadz Strzelców Podhalańskich podległej 18. Dywizji Zmechanizowanej.

Pierwsze KTO Rosomak zintegrowane z bezzałogową wieżą trafiły do @21_bsp! ✔️ A dokładniej… 5 kołowych transporterów opancerzonych zintegrowanych ze zdalnie sterowanymi systemami wieżowymi ZSSW-30 z wyrzutnią #PPKSpike. Wieża ma 🇵🇱 polskie głowice optoelektroniczne. Nowy sprzęt… pic.twitter.com/vnZFPw2IYn — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) December 14, 2023

ZSSW-30 są wyposażone w zaawansowany system kierowania ogniem oraz uzbrojone w armaty 30 mm. Posiadają zdolność użycia amunicji programowalnej, karabiny maszynowe i wyrzutnie ppk Spike-LR.

W lipcu ub. roku zwracaliśmy uwagę, że według oficjalnego komunikatu MON produkcja 70 wież ZSSW-30 dla KTO Rosomak będzie trwała do 2027 roku. To w przybliżeniu 5 lat, co w uśrednieniu daje jedną sztukę na miesiąc. Żeby to potwierdzić i ustalić, czy w komunikacie MON nie ma błędu, a termin podany przez ministerstwo nie dotyczy przypadkiem wszystkich 341 zakontraktowanych wież, zwróciliśmy się do MON i PGZ. Te jednak odmówiły odpowiedzi, zasłaniając się niejawnym statusem stosownego dokument.

