Niszczyciele min dla Marynarki Wojennej RP. MON zapowiada umowę

Szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział we wtorek zamówienie kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II. Do połowy bieżącego roku ma zostać zawarta umowa. Aktualnie Marynarka Wojenna RP dysponuje trzema jednostkami tego typu.

W tym roku zamówimy 3 kolejne niszczyciele min klasy KORMORAN II. Chcemy, aby umowa została zawarta najpóźniej w czerwcu. Pozwoli to na utrzymanie kompetencji i zachowanie ciągłości produkcji w polskich stoczniach – przekazał Mariusz Błaszczak we wtorek na Twitterze.

We wrześniu 2013 r. podpisano umowę na projekt i budowę trzech jednostek projektu 258 Kormoran II. Kontrakt został zawarty pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a konsorcjum, któremu przewodniczy Remontowa Shipbuilding. Pierwsza jednostka została zwodowana we wrześniu 2015. W 2017 roku weszła do służby. Dwa pozostałe okręty mają zostać wprowadzone do służby w najbliższym czasie.

Głównymi zadaniami okrętów Kormoran II jest poszukiwanie, klasyfikacja oraz identyfikacja min morskich oraz niszczenie ich – zwraca uwagę PAP. Jednostki zajmują się również przeprowadzaniem okrętów i statków przez rejony zagrożenia minowego, obroną przeciwminową jednostek morskich, rozpoznawaniem torów wodnych, poszukiwaniem oraz zwalczanie sił i środków dywersji w rejonach portów i kotwicowisk, akcjami ratowniczymi.

Okręty są przeznaczone do działań na Bałtyku, Morzu Północnym oraz innych akwenach w ramach wspólnych operacji NATO.

Długość jednostki wynosi 58,5 m, szerokość – ponad 10 m, a wyporność 830 t. Załoga okrętu liczy 45 osób. Główną bronią jednostki są bezzałogowe aparaty do walki minowej. Jednostka jest uzbrojona w armatę 23 mm, trzy wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm oraz trzy wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych Grom.

W lutym 2020 zamówiono bezzałogowe systemy Double Eagle SAROV dla Kormoranów. Są one przeznaczone do działań przeciwminowych (od rozpoznania po neutralizację min).

Wszystkie okręty Kormoran będą stacjonować w Gdyni. Wejdą w skład 13. Dywizjonu Trałowców, który podlega 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

pap / Kresy.pl