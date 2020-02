Zamówiono szwedzkie podwodne bezzałogowce przeciwminowe dla okrętów Kormoran II

Budowane obecnie dla Marynarki Wojennej RP niszczyciele min Kormoran II otrzymają na wyposażenie bezzałogowe pojazdy Double Eagle Sarov, produkowane przez szwedzką firmę Saab.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. złożył zamówienie na podwodne pojazdy bezzałogowe Double Eagle Sarov przeznaczone dla budowanych obecnie niszczycieli min typu Kormoran II. Jak podaje portal dziennikzbrojny.pl, poinformował o tym producent pojazdów, którym jest szwedzka firma Saab. Zamówienie zostanie zrealizowane w latach 2021-2022.

Szef Saab Polska Jyrki Kujansuu, cytowany w komunikacie spółki wyraził radość ze „świetnych relacji” łączących jego firmę z OBR CTM S.A., które zaowocowały tą umową. Podkreślił, że dzięki temu Marynarka Wojenna RP pozyska „wiodący na świecie system Saab stworzony do działań przeciwminowych”.

Z kolei Marcin Wiśniewski z OBR CTM zwrócił uwagę, że nowo pozyskane szwedzkie pojazdy podwodne mogą został sprawnie włączone do zintegrowanych systemów walki Kormoranów dzięki będącemu ich podstawą technologiczną Systemowi Zarządzania Walką SCOT.

Bezzałogowe pojazdy podwodne Saab Double Sarov przeznaczone są do wykrywania, identyfikacji i usuwania zagrożeń wybuchowych na akwenach morskich. Każdy taki bezzałogowiec może być stosowany w sposób autonomiczny, do wykrywania czy identyfikacji ładunków, lub zdalnie sterowany – do ich usuwania. Podczas zdalnie sterowanego kierowania, na dużych odległościach komendy przesyłane są za pomocą światłowodu, przy czym energia pochodzi z baterii pokładowych. Pojazd ma 3 m długości, 1,3 m szerokości, i waży około 730 kg (przy czym masa użyteczna to 250 kg). W wodzie porusza się z prędkością do 6 węzłów, a głębokość operacyjna wynosi 300 m. Zasięg przy wykorzystaniu baterii dochodzi do 15 km/10 godzin.

W skład pierwszego z serii niszczyciela min ORP Kormoran weszły szwedzkie pojazdy podwodne typu Double Eagle Mk III. Do tej rodziny należy również Sarov.

OBR CTM odpowiada za opracowanie i dostawę zintegrowanych systemów walki, wykorzystujących sonary systemów wojny minowej oraz systemów obrony biernej.

Pierwszy z trzech okrętów projektu 258 Kormoran II został zwodowany we wrześniu 2015, a wszedł do służby w 2017 roku. Jesienią 2019 roku zwodowano kadłub drugiej jednostki, natomiast trzecia jest w budowie. Pierwsza z nich, „Albatros”, według założeń miała być gotowa w tym roku, a druga, „Mewa”, w 2021 roku. Według „Polski Zbrojnej”, pozyskanie 3 kolejnych niszczycieli min typu Kormoran II planuje się w latach 2029-2031.

dziennikzbrojny.pl / forsal.pl / Kresy.pl