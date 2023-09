Wielotysięczny protest Czechów [+VIDEO]

Tysiące Czechów zgromadziło się w sobotę w stolicy, żądając dymisji rządu w związku z wysokimi cenami energii, innymi cenami oraz wsparciem Ukrainy.

Protest odbył się na Placu Wacława w Pradze. Tysiące Czechów zgromadziło się w sobotę w stolicy, żądając dymisji rządu w związku z wysokimi cenami energii, innymi cenami oraz wojną na Ukrainie – poinformował w niedzielę portal AP.

Demonstranci wielokrotnie skandowali wezwanie do „dymisji” pięciopartyjnej koalicji rządzącej.

Jindrich Rajchl zarzucał rządowi „wykonywanie poleceń Brukseli”, krytykował wsparcie kraju dla Ukrainy i jej bliskie związki ze Stanami Zjednoczonymi. Jego grupa, Prawo, Szacunek, Wiedza, nie ma mandatów w parlamencie.

Część demonstrantów zażądała od kraju wystąpienia z NATO. Protestujący planowali przemarsz pod gmach MSW w Pradze.

Thousands hold protest in Prague, demand Czech’s pro-Western govt. resign

Thousands of protesters have rallied in the Czech Republic’s city of Prague to demand the country’s proWestern government resign, criticizing its support for the war in Ukraine and its economic performance pic.twitter.com/sEZ8BcJjmg

— Chamil R. Tennekoon (@chamilravinda) September 17, 2023