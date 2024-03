Wielka Brytania rozważa zakaz importu drobiu z Polski

Brytyjskie instytucje ds. bezpieczeństwa żywności coraz poważniej rozważają opcję wprowadzenia zakazu importu niektórych produktów drobiowych z Polski. Powodem jest rosnąca liczba przypadków salmonelli.

Sprawę opisał w tym tygodniu portal polishexpress.co.uk. Na wstępie podaje, że do Wielkiej Brytanii trafia bardzo duża ilość polskich produktów drobiowych. To np. około 340 mln jaj kurzych. 11 proc. spożywanych na Wyspach kurczaków pochodzi z Polski.

W grudniu 2023 roku okazało się jednak, że importowane z Polski kurczaki były przyczyną licznych (około 200) przypadków salmonelli w Wielkiej Brytanii. Agencja Food Standards Agency (FSA) wydała specjalne ostrzeżenie dotyczące importu z Polski. Brytyjscy urzędnicy prowadzili rozmowy z polskimi i unijnymi urzędnikami, aby „zapewnić podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu poprawy bezpieczeństwa drobiu i jaj importowanych z Polski”. Wysłali też pismo do Głównego Inspektoratu Weterynarii, wyrażając zaniepokojenie brakiem działań ze strony polskiej w tym zakresie. Sprawą zajęły się też brytyjskie media, w których apelowano o dokładne sprawdzanie drobiu z Polski na granicy.

Najwyraźniej sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu. Dziennikarze dotarli do pisma dyrektor naczelnej FSA Emily Miles oraz głównej brytyjskiej weterynarz Christine Middlemiss, w którym rozważa się „wprowadzenie środków ochronnych w odniesieniu do produktów, których dotyczy problem”. W dokumencie zaznaczono, że w ostatnich latach doszło do co najmniej 2680 infekcji u ludzi i kilku zgonów związanych ze spożyciem polskich produktów drobiowych. Co więcej, niektóre szczepy salmonelli odpowiedzialne za niedawne choroby w Wielkiej Brytanii i Europie były odporne na antybiotyki. Brytyjscy hodowcy obawiają się przez to spadku publicznego zaufania do jakości sprzedawanego w sklepach drobiu.

Richard Griffiths, dyrektor naczelny British Poultry Council powiedział, że związek między oporną na antybiotyki salmonellą a skażonymi produktami z Polski „wzbudza poważne obawy”.

Przypomnijmy, że w 2021 roku zwracaliśmy uwagę, iż ukraińscy producenci drobiu wypierają polskich dostawców z brytyjskiego rynku. Polscy dostawcy mięsa drobiowego od 2019 roku konsekwentnie tracili udziały na brytyjskim rynku. Po Brexicie zdecydowanie wkroczyły tam firmy ukraińskie.

Czytaj także: Firma ukraińskiego oligarchy zarabia w UE kosztem polskich producentów drobiu

polishexpress.co.uk / Kresy.pl