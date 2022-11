Większość Polaków chce, by uchodźcy z Ukrainy partycypowali w kosztach życia w Polsce [SONDAŻ]

Ponad połowa Polaków, niezależnie od sympatii politycznych, zgadza się z tym, że zakwaterowani w Polsce uchodźcy z Ukrainy powinni zacząć częściowo płacić za pobyt i wyżywienie. „Coraz wyższe koszty życia zmieniają nasz stosunek do pomocy uchodźcom z Ukrainy” – komentuje „Rz”.

W październiku br. rząd zdecydował się wprowadzić od lutego 2023 roku częściową odpłatność za pobyt Ukraińców w udostępnionych dla nich wcześniej miejscach tymczasowego zakwaterowania. Opłaty nie będą jednak dotyczyć osób z grup wrażliwych, czyli niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w miejscach zbiorowego zakwaterowania ponad 120 dni, będą musieli pokryć 40 proc. kosztów pobytu i wyżywienia. Od maja będzie to już 60 proc.

W związku z tym, IBRiS przeprowadził dla „Rzeczpospolitej” sondaż, by sprawdzić, jak do decyzji rządu odnosi się polskie społeczeństwo. Większość respondentów, 57,7 proc. jest zdania, że to słuszna decyzja. Co ciekawe, wśród przeciwników rządu PiS ma ona stosunkowo niewiele mniejsze poparcie, niż wśród zwolenników gabinetu Mateusza Morawieckiego (56 proc. wobec 62 proc.).

Ponadto, wprowadzenie częściowej odpłatności zdecydowanie popierają osoby w wieku 40–49 lat (78 proc. jest za) i mieszkańcy wsi (70 proc.).

Jednocześnie, przeciwko wprowadzeniu częściowych opłat za nocleg i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy jest 21,2 proc. Wśród osób głosujących na opozycję to 25 proc., a w grupie wyborców PiS – 16 proc.). 21,1 proc. respondentów nie ma tu zdania.

„Rzeczpospolita” podaje przy tej okazji, że częściowa odpłatność ma wejść w życie nie od lutego, jak zapowiadano, ale nieco później, od 1 marca 2023 r. Według tych informacji, pomiędzy marcem a 30 kwietnia przyszłego roku obywatele Ukrainy, których pobyt przekroczył albo przekroczy 120 dni od dnia wjazdu na terytorium RP, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy, przy czym ma to być nie więcej, niż 40 zł dziennie. Dodajmy, że to około 1200 zł miesięcznie od osoby, czyli tyle, ile rząd miał płacić Polakom za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy. Gazeta uważa, że „coraz wyższe koszty życia zmieniają nasz stosunek do pomocy uchodźcom z Ukrainy”.

„Od 1 maja 2023 r. obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce powyżej 180 dni, będą pokrywać 75 proc. kosztów pomocy” – pisze dziennik. Zapowiedziano też uszczelnienie systemu, by zablokować wyłudzenia – ZUS będzie miał na bieżąco informację o przekraczaniu granicy.

Według danych Straży Granicznej, do Polski od 24 lutego przyjechało 7,959 mln osób z Ukrainy, natomiast na Ukrainę wyjechało ponad 6,153 mln osób.

Wcześniej „Rzeczpospolita” pisała, że na pomoc dla uchodźców z Ukrainy – m.in. noclegi, świadczenia, wyżywienie, bez kosztów broni – Polska przeznaczyła już ok. 5,5 mld zł.

rp.pl / Kresy.pl